Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 11
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 7
*Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 11
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



20 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента

22 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»

6 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»

12 дек 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»

30 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом

22 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS сбросил миллион

15 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS очистился

25 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»

20 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма

15 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»

21 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»

9 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS продал миллион бутылок

30 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене

17 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отказался танцевать

2 июл 2022 : 		 GENE SIMMONS скинул ещё

30 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»

1 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока

30 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»

3 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»

26 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском

23 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»

5 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье немного того...»

2 фев 2022 : 		 GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс

18 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS — о Стэне Ли

12 янв 2022 : 		 В гостях у GENE'a SIMMONS'a

4 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS об установках на 2022
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента



zoom
Во время недавней беседы с "Piers Morgan Uncensored" басист/вокалист группы KISS Gene Simmons и бывший ведущий ток-шоу и политик Джерри Спрингер приняли участие в дебатах о том, не слишком ли стар Джо Байден, чтобы снова баллотироваться в президенты США.

Байден, которому сейчас 80 лет, стал самым старым из ныне живущих президентов в тот день, когда он был приведён к присяге. В начале второго срока ему будет 82 года, а в конце — 86.

На вопрос ведущего Пирса Моргана, может ли Байден в своём возрасте снова баллотироваться в президенты, Simmons ответил:

«Нет, я так не думаю. И это не значит, что я согласен или не согласен с его политикой. Политику оставим в стороне, должен быть тест, чтобы выяснить, есть ли мозги у того, кто будет номером один. Речь идёт о самом могущественном человеке на Земле. А также это важно для того, чтобы выяснить, не является ли он сумасшедшим. Необходимо проходить тесты — медицинский и психологический, чтобы убедиться, что кто-то из руководителей не сойдёт с ума и не упадет с лестницы, когда попытается подняться на борт Борта № 1».

Gene также предположил, что избиратели больше не голосуют за лучшего кандидата, выбирая личность, а не политику, и поэтому считает, что возраст Байдена может оттолкнуть людей:

«Давайте называть вещи своими именами. Я нахожусь по обе стороны баррикад по всем политическим вопросам, поэтому вы не можете назвать меня ярым демократом, консерватором, либералом или кем-то ещё. Я — злейший враг каждого, потому что я просто голосую по вопросам. Но давайте называть всё так, как есть. Массы — я не верю ни на секунду — что они голосуют по политической платформе. Они не смогли бы вам ничего объяснить из предвыборной программы. Это неизменно и неотъемлемо, как и другие длинные слова, такие как культ личности. Когда-то люди увидели Никсона и его небритую щетину ещё до того, как кто-то из вас родился, — это были теледебаты между Кеннеди и Никсоном — и у него была свежая щетина. Никто не помнит, за что он выступал или кто был демократом, — им просто не нравился этот парень, похожий на дядюшку Джо, который слишком много пьёт. Поэтому, когда люди смотрят на [бывшего президента США Дональда] Трампа, у них есть своё восприятие, а когда люди смотрят на господина Байдена, а мы все видели его по телевизору и прочее, — к сожалению, иногда он поворачивается, чтобы пожать руку людям, которых нет, или бормочет какие-то слова. Это не значит, что я согласен или не согласен с политикой. Люди будут судить о следующей политической битве, основываясь на личности. Я не встречал обычных людей, которые смогли бы объяснить мне, что такое различные политические платформы. Поэтому я считаю, что у мистера Байдена будут большие проблемы, если он снова будет баллотироваться.

Я хочу вкратце сказать последнее. Если бы я был на другой стороне, на стороне г-на Трампа, а я могу и не быть на его стороне на самом деле, у меня есть к нему претензии, — кто-нибудь соберёт факты величайших провалов г-на Байдена, падающего с велосипеда, падающего на лестнице, и даже не будет говорить о политике, то этот человек победит».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 496

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом