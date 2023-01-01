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GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента



Во время недавней беседы с "Piers Morgan Uncensored" басист/вокалист группы KISS Gene Simmons и бывший ведущий ток-шоу и политик Джерри Спрингер приняли участие в дебатах о том, не слишком ли стар Джо Байден, чтобы снова баллотироваться в президенты США.



Байден, которому сейчас 80 лет, стал самым старым из ныне живущих президентов в тот день, когда он был приведён к присяге. В начале второго срока ему будет 82 года, а в конце — 86.



На вопрос ведущего Пирса Моргана, может ли Байден в своём возрасте снова баллотироваться в президенты, Simmons ответил:



«Нет, я так не думаю. И это не значит, что я согласен или не согласен с его политикой. Политику оставим в стороне, должен быть тест, чтобы выяснить, есть ли мозги у того, кто будет номером один. Речь идёт о самом могущественном человеке на Земле. А также это важно для того, чтобы выяснить, не является ли он сумасшедшим. Необходимо проходить тесты — медицинский и психологический, чтобы убедиться, что кто-то из руководителей не сойдёт с ума и не упадет с лестницы, когда попытается подняться на борт Борта № 1».



Gene также предположил, что избиратели больше не голосуют за лучшего кандидата, выбирая личность, а не политику, и поэтому считает, что возраст Байдена может оттолкнуть людей:



«Давайте называть вещи своими именами. Я нахожусь по обе стороны баррикад по всем политическим вопросам, поэтому вы не можете назвать меня ярым демократом, консерватором, либералом или кем-то ещё. Я — злейший враг каждого, потому что я просто голосую по вопросам. Но давайте называть всё так, как есть. Массы — я не верю ни на секунду — что они голосуют по политической платформе. Они не смогли бы вам ничего объяснить из предвыборной программы. Это неизменно и неотъемлемо, как и другие длинные слова, такие как культ личности. Когда-то люди увидели Никсона и его небритую щетину ещё до того, как кто-то из вас родился, — это были теледебаты между Кеннеди и Никсоном — и у него была свежая щетина. Никто не помнит, за что он выступал или кто был демократом, — им просто не нравился этот парень, похожий на дядюшку Джо, который слишком много пьёт. Поэтому, когда люди смотрят на [бывшего президента США Дональда] Трампа, у них есть своё восприятие, а когда люди смотрят на господина Байдена, а мы все видели его по телевизору и прочее, — к сожалению, иногда он поворачивается, чтобы пожать руку людям, которых нет, или бормочет какие-то слова. Это не значит, что я согласен или не согласен с политикой. Люди будут судить о следующей политической битве, основываясь на личности. Я не встречал обычных людей, которые смогли бы объяснить мне, что такое различные политические платформы. Поэтому я считаю, что у мистера Байдена будут большие проблемы, если он снова будет баллотироваться.



Я хочу вкратце сказать последнее. Если бы я был на другой стороне, на стороне г-на Трампа, а я могу и не быть на его стороне на самом деле, у меня есть к нему претензии, — кто-нибудь соберёт факты величайших провалов г-на Байдена, падающего с велосипеда, падающего на лестнице, и даже не будет говорить о политике, то этот человек победит».







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