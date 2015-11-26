GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса

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все новости группы
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США
20 ноя 2020 :
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GENE SIMMONS защищает губернаторов
23 окт 2020 :
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GENE SIMMONS бежит от налогов
7 окт 2020 :
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GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски
30 сен 2020 :
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GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело
2 сен 2020 :
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GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
22 июл 2020 :
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GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
8 май 2020 :
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GENE SIMMONS о цифрах пандемии
13 апр 2020 :
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GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
7 апр 2020 :
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GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
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GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
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GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
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Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
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VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
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GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
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GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
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GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
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GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
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GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
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GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
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VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
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PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
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GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
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PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
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GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
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GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
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Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
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Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
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GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
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В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
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GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
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PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
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SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
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Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
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VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
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GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
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Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
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NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
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GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
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GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
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GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
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GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
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GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
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Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
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Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
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GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
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GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
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GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
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Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
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GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
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TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
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GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
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"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
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GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
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GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
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GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
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GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
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GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
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GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
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Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
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GENE SIMMONS снимется в японском кино
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сегодня
GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса
GENE SIMMONS вновь коснулся различий по реакции на COVID-19 в разных частях страны:
«Шокирует то, что люди всё ещё верят — есть достаточно людей, которые всё ещё верят, что это мистификация и шмустификация. И они предпочитают слушать политиков определённой политической партии, а не врачей и ЦКЗ. Это чертовски глупо. Это просто бред».
Далее Simmons разрушил один из наиболее распространённых аргументов, выдвигаемых несогласными, что требования о вакцинации ущемляют права человека и гражданские свободы невакцинированных людей:
«Представление о том, что кто-то говорит "это моё тело и мой выбор", такое идиотское... Это не ваш выбор, это не ваше тело, когда вы едете на красный свет в своей машине. Вы не имеете права проезжать на него только потому, что вам так хочется, и "не указывайте мне, что делать". И вот почему: потому что весь остальной мир едет на зелёный и останавливается на красный. То, что вы чувствуете, что это ваше право, не дает вам этого права. У вас нет права разговаривать по мобильному телефону в машине, у вас нет права не пристёгиваться — у вас нет такого права. У вас нет права встать в кинотеатре и кричать "пожар" только потому, что вы считаете это свободой слова. У вас нет такого права. Это называется подстрекательством к беспорядкам. Есть множество прав, которых у вас нет.
Должен ли быть мандат, то есть закон о том, что вы должны делать прививки? Да, должен быть».
На вопрос, считает ли он, что требование вакцинации отнимает у людей свободу принимать собственные решения по вопросам медицины и здравоохранения, Simmons ответил:
«Какую свободу? Свободу заражать всех остальных? Семьсот тысяч американцев — примерно столько же — умерли от COVID. Конечно, это должно быть законом. Как только вы подвергаете опасности других людей. Вы не имеете права курить в ресторане или в зданиях — у вас нет такого права. Знаете почему? Потому что вы подвергаете опасности других людей.
Всегда слушайте ЦКЗ и врачей — не глупых политиков. Не всех политиков — злых, корыстных политиков определённой партии, которые больше заинтересованы в переизбрании, чем в реальном спасении жизней. Я не могу передать вам, как я взбешён. Политики в Техасе и Флориде — злые, корыстные, просто идиоты. А ещё президент Бразилии.
Вы должны носить маску в любое время, когда рядом есть другие люди. Понятное дело, если ты в гадюшнике и ты один, то всё в порядке. Но если вы находитесь в помещении, где есть другие люди, то даже чихая, вы можете распространить что-то на 10 футов. Носите маску. Дело не только в вас; вы пытаетесь защитить других людей. Мойте руки.
Проще говоря, до появления COVID, если вы чихнули, это не было опасно для жизни. Разве вы не прикрывали рот? Когда вы зеваете, разве вы не прикрываете рот из вежливости? И это при неопасных для жизни вещах. Из вежливости к другим людям. Эй, когда я один в постели, устал и зеваю, я не закрываю рот. Рядом же никого нет».
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Peter-Warlock
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