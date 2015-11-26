сегодня



GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса



GENE SIMMONS вновь коснулся различий по реакции на COVID-19 в разных частях страны:



«Шокирует то, что люди всё ещё верят — есть достаточно людей, которые всё ещё верят, что это мистификация и шмустификация. И они предпочитают слушать политиков определённой политической партии, а не врачей и ЦКЗ. Это чертовски глупо. Это просто бред».



Далее Simmons разрушил один из наиболее распространённых аргументов, выдвигаемых несогласными, что требования о вакцинации ущемляют права человека и гражданские свободы невакцинированных людей:



«Представление о том, что кто-то говорит "это моё тело и мой выбор", такое идиотское... Это не ваш выбор, это не ваше тело, когда вы едете на красный свет в своей машине. Вы не имеете права проезжать на него только потому, что вам так хочется, и "не указывайте мне, что делать". И вот почему: потому что весь остальной мир едет на зелёный и останавливается на красный. То, что вы чувствуете, что это ваше право, не дает вам этого права. У вас нет права разговаривать по мобильному телефону в машине, у вас нет права не пристёгиваться — у вас нет такого права. У вас нет права встать в кинотеатре и кричать "пожар" только потому, что вы считаете это свободой слова. У вас нет такого права. Это называется подстрекательством к беспорядкам. Есть множество прав, которых у вас нет.



Должен ли быть мандат, то есть закон о том, что вы должны делать прививки? Да, должен быть».



На вопрос, считает ли он, что требование вакцинации отнимает у людей свободу принимать собственные решения по вопросам медицины и здравоохранения, Simmons ответил:



«Какую свободу? Свободу заражать всех остальных? Семьсот тысяч американцев — примерно столько же — умерли от COVID. Конечно, это должно быть законом. Как только вы подвергаете опасности других людей. Вы не имеете права курить в ресторане или в зданиях — у вас нет такого права. Знаете почему? Потому что вы подвергаете опасности других людей.



Всегда слушайте ЦКЗ и врачей — не глупых политиков. Не всех политиков — злых, корыстных политиков определённой партии, которые больше заинтересованы в переизбрании, чем в реальном спасении жизней. Я не могу передать вам, как я взбешён. Политики в Техасе и Флориде — злые, корыстные, просто идиоты. А ещё президент Бразилии.



Вы должны носить маску в любое время, когда рядом есть другие люди. Понятное дело, если ты в гадюшнике и ты один, то всё в порядке. Но если вы находитесь в помещении, где есть другие люди, то даже чихая, вы можете распространить что-то на 10 футов. Носите маску. Дело не только в вас; вы пытаетесь защитить других людей. Мойте руки.



Проще говоря, до появления COVID, если вы чихнули, это не было опасно для жизни. Разве вы не прикрывали рот? Когда вы зеваете, разве вы не прикрываете рот из вежливости? И это при неопасных для жизни вещах. Из вежливости к другим людям. Эй, когда я один в постели, устал и зеваю, я не закрываю рот. Рядом же никого нет».







</div>





+1 -3



( 1 ) просмотров: 416

