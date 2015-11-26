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GENE SIMMONS об установках на 2022



GENE SIMMONS ответил на вопрос о том, какие установки он ставит перед собой на 2022 год:



«Я бы хотел стать лучше, добрее, красивее и богаче. Не все из этого случится, но я определенно могу стать более хорошим человеком - быть добрее, больше отдавать на благотворительность, общаться даже с теми людьми, с которыми ты полностью не согласен. Мы все живем на этой планете, и вы не сможете изменить мнение каждого. И это нормально. Соглашайтесь, чтобы не соглашаться. Эй, я с тобой не согласен. Пойдем выпьем кофе».







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