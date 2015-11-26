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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 169

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 134
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
*Новое видео DEXCORE 25
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Gene Simmons

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4 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS об установках на 2022

13 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS снизил цену на дом

23 ноя 2021 : 		 Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a

17 ноя 2021 : 		 ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги

17 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»

29 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом. Опять!

23 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца

22 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS продаёт дом

27 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS продал особняк

15 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID

7 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес

6 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса

3 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом

17 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH

16 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»

12 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»

11 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни

20 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS встретился с членами конгресса

13 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны

7 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

23 май 2021 : 		 GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР

31 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS — о переезде в Неваду

27 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш

26 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом
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GENE SIMMONS об установках на 2022



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GENE SIMMONS ответил на вопрос о том, какие установки он ставит перед собой на 2022 год:

«Я бы хотел стать лучше, добрее, красивее и богаче. Не все из этого случится, но я определенно могу стать более хорошим человеком - быть добрее, больше отдавать на благотворительность, общаться даже с теми людьми, с которыми ты полностью не согласен. Мы все живем на этой планете, и вы не сможете изменить мнение каждого. И это нормально. Соглашайтесь, чтобы не соглашаться. Эй, я с тобой не согласен. Пойдем выпьем кофе».

GENE SIMMONS's New Year's Resolutions: 'I'd Like To Be A Better, Kinder, Better-Looking And Richer Guy'





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