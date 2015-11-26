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Gene Simmons

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22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов

7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин

31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 июн 2018 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго

15 апр 2018 : 		 VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS

4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»

4 апр 2018 : 		 GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»

26 мар 2018 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS

21 мар 2018 : 		 GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником

1 фев 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS

25 янв 2018 : 		 GENE SIMMONS исполнил классику KISS

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
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GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях



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Rock & Brews, совместный семейный ресторан от GENE'a SIMMONS'a и PAUL'a STANLEY, закрыл свои двери на Paia, Maui, Гавайи, из-за отсутствия туристов. Глава заведения, Адам Голберг, сказал в интервью:

«К сожалению, из-за COVID, который сказывается на всех нас по-разному, у нас не осталось выбора. Мы пытались протянуть как можно дольше, чтобы получить представление о том, как и что будет с туризмом. Но мы просто не представляем, что найдётся клиентская база, которая смогла бы покрыть нашу ренту и расходы».

GENE SIMMONS And PAUL STANLEY



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