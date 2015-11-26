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GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях



Rock & Brews, совместный семейный ресторан от GENE'a SIMMONS'a и PAUL'a STANLEY, закрыл свои двери на Paia, Maui, Гавайи, из-за отсутствия туристов. Глава заведения, Адам Голберг, сказал в интервью:



«К сожалению, из-за COVID, который сказывается на всех нас по-разному, у нас не осталось выбора. Мы пытались протянуть как можно дольше, чтобы получить представление о том, как и что будет с туризмом. Но мы просто не представляем, что найдётся клиентская база, которая смогла бы покрыть нашу ренту и расходы».







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