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*Новое видео SCORPIONS 15
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Gene Simmons

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13 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS снизил цену на дом

23 ноя 2021 : 		 Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a

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17 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»

29 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом. Опять!

23 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца

22 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS продаёт дом

27 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS продал особняк

15 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID

7 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес

6 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса

3 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом

17 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH

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12 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»

11 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни

20 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS встретился с членами конгресса

13 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны

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GENE SIMMONS: «Канье немного того...»



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GENE SIMMONS в рамках беседы с TMZ ответил на вопрос о том, что он думает о ситуации с Канье Уэстом и Ким Кардашьян:

«Хочу отметить: Канье талантливый парень. В этом нет никаких сомнений. Он сошёл с ума... Это твоя жена, мать твоих детей. Это не ребячество. С ним что-то не в порядке, как он сам признался».

На вопрос о том, считает ли он, что Ким и Пит Дэвидсон (её новый бойфренд) должны подать судебный запрет против Канье, он ответил:

«Не стоит. Пит — классный парень, который занимает выжидательную позицию. Просто игнорируйте это. В определённый момент, если все ведут себя плохо, они получают пощёчину...

Из серии: "У тебя есть крыша над головой, твой желудок полный. Ты можешь делать всё, что хочешь. Найди себе хобби. Это лучше. Оставь его в покое. Живи дальше. Люби своих детей. Люби мать своих детей и позволь ей самой принять решение. Она уже взрослая женщина, и ей не нужны твои советы...»

GENE SIMMONS Says KANYE WEST Is





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