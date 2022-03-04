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GENE SIMMONS: «Канье немного того...»



GENE SIMMONS в рамках беседы с TMZ ответил на вопрос о том, что он думает о ситуации с Канье Уэстом и Ким Кардашьян:



«Хочу отметить: Канье талантливый парень. В этом нет никаких сомнений. Он сошёл с ума... Это твоя жена, мать твоих детей. Это не ребячество. С ним что-то не в порядке, как он сам признался».



На вопрос о том, считает ли он, что Ким и Пит Дэвидсон (её новый бойфренд) должны подать судебный запрет против Канье, он ответил:



«Не стоит. Пит — классный парень, который занимает выжидательную позицию. Просто игнорируйте это. В определённый момент, если все ведут себя плохо, они получают пощёчину...



Из серии: "У тебя есть крыша над головой, твой желудок полный. Ты можешь делать всё, что хочешь. Найди себе хобби. Это лучше. Оставь его в покое. Живи дальше. Люби своих детей. Люби мать своих детей и позволь ей самой принять решение. Она уже взрослая женщина, и ей не нужны твои советы...»













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