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GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс



GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс в вопросе об опекунстве, о котором певица рассказала в прошлом году. Бритни и её семья вели борьбу за её опекунство, чтобы управлять её личными делами и состоянием, оцениваемым в 60 миллионов долларов, с февраля 2008 года до его прекращения в ноябре 2021 года.



Gene поделился ссылкой на статью, в которой отец требует, чтобы Бритни дала показания, и добавил от себя:



«Ладно. Обычно я не комментирую эту тему. Но вот. @britenyspears_ заработала свои деньги тяжёлым трудом — она работала ради них... Никто, включая родителей и семью, не должен иметь права голоса в отношении её финансов. Точка»







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