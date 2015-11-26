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Gene Simmons

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2 фев 2022 : 		 GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс

18 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS — о Стэне Ли

12 янв 2022 : 		 В гостях у GENE'a SIMMONS'a

4 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS об установках на 2022

13 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS снизил цену на дом

23 ноя 2021 : 		 Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a

17 ноя 2021 : 		 ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги

17 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»

29 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом. Опять!

23 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца

22 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS продаёт дом

27 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS продал особняк

15 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID

7 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес

6 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса

3 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом

17 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH

16 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»

12 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»

11 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни

20 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS встретился с членами конгресса

13 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны

7 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

23 май 2021 : 		 GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР
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|||| сегодня

GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс



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GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс в вопросе об опекунстве, о котором певица рассказала в прошлом году. Бритни и её семья вели борьбу за её опекунство, чтобы управлять её личными делами и состоянием, оцениваемым в 60 миллионов долларов, с февраля 2008 года до его прекращения в ноябре 2021 года.

Gene поделился ссылкой на статью, в которой отец требует, чтобы Бритни дала показания, и добавил от себя:

«Ладно. Обычно я не комментирую эту тему. Но вот. @britenyspears_ заработала свои деньги тяжёлым трудом — она работала ради них... Никто, включая родителей и семью, не должен иметь права голоса в отношении её финансов. Точка»

GENE SIMMONS Weighs In On BRITNEY SPEARS



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


2 фев 2022, 21:56		А гешефт какой, интересно?


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