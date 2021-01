сегодня



GENE SIMMONS : «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»



GENE SIMMONS в интервью Gulf News вновь пнул «трупик рока»:



«Рок мёртв. И это потому, что новые группы не уделяют время на создание гламурных, волнительных и эпических вещей. Я имею в виду, что FOO FIGHTERS — потрясающая группа, но ей уже более 20 лет. Так что можно вернуться в период с 1958 до 1988 годы. Это 30 лет. За это время у нас были Элвис [Пресли], The BEATLES, Джими Хендрикс, ROLLING STONES, ещё и ещё. На дискотеке тогда были Мадонна, а потом хард-рок, были AC/DC, может быть, мы, ещё несколько других. Мотаун, вся эта замечательная музыка. С 1988 года по сегодняшний день — это более 30 лет. Скажите мне, кто новые BEATLES. Нет ответа. Есть популярные группы. BTS очень популярны. Все виды групп очень популярны. Это не значит, что они иконы и достояние, и что они навсегда. Это другое».



На вопрос о том, станут ли какие-нибудь группы иконами через 30 лет, он ответил:



«Сомневаюсь. Потому что оригинальность, которая была у THE BEATLES... Это группа, которая сочиняла свои собственные песни, сама делала к ним аранжировки, занималась продюсирование, в основном играла на всех инструментах. Никаких бэк-треков. Никакого цифрового усиления. Никакой коррекции вокала. Да, такое больше не повторится. Знаете, современные артисты так полагаются на технологии. Можно и не узнать артиста, если он запишет себя поющим в душе. Все будут в шоке. И никто из рэперов не играет на инструментах. Не сочиняет песни. Они пишут слова. Но не аккорды, мелодии, гармонии и прочее. Это не значит, что рэп не важен. Он очень важен. Но это не THE BEATLES».



Gene также признался в любви к современным поп-артистам:



«Я считаю, что Билли Айлиш фантастическая. Она интересная, потому что она и её брат на самом деле сочиняют материал, и они уникальны сами по себе. Леди Гага — фантастическая в женской категории. Она пишет свой собственный материал, она может петь так, как никто другой. Но на самом деле она музыкант, она сочиняет свои собственные песни, играет на пианино, она на самом деле может это сделать. Остальной мир реагирует на многих поп-див, хотя в основном они не пишут свои собственные песни и не умеют играть на инструментах. И, кстати, это тоже нормально. Неважно, что тебе нравится. Но это не THE BEATLES».







