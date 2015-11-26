GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

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все новости группы
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США
4 апр 2018 :
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PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
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GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
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PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
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GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
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GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
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Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
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Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
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GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
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В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
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GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
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PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
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SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
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Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
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VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
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GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
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Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
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NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
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GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
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GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
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GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
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GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
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GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
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Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
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Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
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GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
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GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
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GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
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Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
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GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
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TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
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GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
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"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
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GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
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GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
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GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
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GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
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GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
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GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
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Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
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GENE SIMMONS снимется в японском кино
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сегодня
GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»
GENE SIMMONS в интервью Gulf News вновь пнул «трупик рока»:
«Рок мёртв. И это потому, что новые группы не уделяют время на создание гламурных, волнительных и эпических вещей. Я имею в виду, что FOO FIGHTERS — потрясающая группа, но ей уже более 20 лет. Так что можно вернуться в период с 1958 до 1988 годы. Это 30 лет. За это время у нас были Элвис [Пресли], The BEATLES, Джими Хендрикс, ROLLING STONES, ещё и ещё. На дискотеке тогда были Мадонна, а потом хард-рок, были AC/DC, может быть, мы, ещё несколько других. Мотаун, вся эта замечательная музыка. С 1988 года по сегодняшний день — это более 30 лет. Скажите мне, кто новые BEATLES. Нет ответа. Есть популярные группы. BTS очень популярны. Все виды групп очень популярны. Это не значит, что они иконы и достояние, и что они навсегда. Это другое».
На вопрос о том, станут ли какие-нибудь группы иконами через 30 лет, он ответил:
«Сомневаюсь. Потому что оригинальность, которая была у THE BEATLES... Это группа, которая сочиняла свои собственные песни, сама делала к ним аранжировки, занималась продюсирование, в основном играла на всех инструментах. Никаких бэк-треков. Никакого цифрового усиления. Никакой коррекции вокала. Да, такое больше не повторится. Знаете, современные артисты так полагаются на технологии. Можно и не узнать артиста, если он запишет себя поющим в душе. Все будут в шоке. И никто из рэперов не играет на инструментах. Не сочиняет песни. Они пишут слова. Но не аккорды, мелодии, гармонии и прочее. Это не значит, что рэп не важен. Он очень важен. Но это не THE BEATLES».
Gene также признался в любви к современным поп-артистам:
«Я считаю, что Билли Айлиш фантастическая. Она интересная, потому что она и её брат на самом деле сочиняют материал, и они уникальны сами по себе. Леди Гага — фантастическая в женской категории. Она пишет свой собственный материал, она может петь так, как никто другой. Но на самом деле она музыкант, она сочиняет свои собственные песни, играет на пианино, она на самом деле может это сделать. Остальной мир реагирует на многих поп-див, хотя в основном они не пишут свои собственные песни и не умеют играть на инструментах. И, кстати, это тоже нормально. Неважно, что тебе нравится. Но это не THE BEATLES».
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bodomofeel
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