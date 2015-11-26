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Gene Simmons

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4 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов

7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин

31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 июн 2018 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго

15 апр 2018 : 		 VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
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GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»



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GENE SIMMONS в интервью Gulf News вновь пнул «трупик рока»:

«Рок мёртв. И это потому, что новые группы не уделяют время на создание гламурных, волнительных и эпических вещей. Я имею в виду, что FOO FIGHTERS — потрясающая группа, но ей уже более 20 лет. Так что можно вернуться в период с 1958 до 1988 годы. Это 30 лет. За это время у нас были Элвис [Пресли], The BEATLES, Джими Хендрикс, ROLLING STONES, ещё и ещё. На дискотеке тогда были Мадонна, а потом хард-рок, были AC/DC, может быть, мы, ещё несколько других. Мотаун, вся эта замечательная музыка. С 1988 года по сегодняшний день — это более 30 лет. Скажите мне, кто новые BEATLES. Нет ответа. Есть популярные группы. BTS очень популярны. Все виды групп очень популярны. Это не значит, что они иконы и достояние, и что они навсегда. Это другое».

На вопрос о том, станут ли какие-нибудь группы иконами через 30 лет, он ответил:

«Сомневаюсь. Потому что оригинальность, которая была у THE BEATLES... Это группа, которая сочиняла свои собственные песни, сама делала к ним аранжировки, занималась продюсирование, в основном играла на всех инструментах. Никаких бэк-треков. Никакого цифрового усиления. Никакой коррекции вокала. Да, такое больше не повторится. Знаете, современные артисты так полагаются на технологии. Можно и не узнать артиста, если он запишет себя поющим в душе. Все будут в шоке. И никто из рэперов не играет на инструментах. Не сочиняет песни. Они пишут слова. Но не аккорды, мелодии, гармонии и прочее. Это не значит, что рэп не важен. Он очень важен. Но это не THE BEATLES».

Gene также признался в любви к современным поп-артистам:

«Я считаю, что Билли Айлиш фантастическая. Она интересная, потому что она и её брат на самом деле сочиняют материал, и они уникальны сами по себе. Леди Гага — фантастическая в женской категории. Она пишет свой собственный материал, она может петь так, как никто другой. Но на самом деле она музыкант, она сочиняет свои собственные песни, играет на пианино, она на самом деле может это сделать. Остальной мир реагирует на многих поп-див, хотя в основном они не пишут свои собственные песни и не умеют играть на инструментах. И, кстати, это тоже нормально. Неважно, что тебе нравится. Но это не THE BEATLES».

GENE SIMMONS Once Again Claims



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

bodomofeel


4 янв 2021, 14:49		В конце статьи только каминг-аута не хватает.


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