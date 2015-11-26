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GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш



GENE SIMMONS был «сражён» документальной лентой на Apple TV+ "The World's A Little Blurry" о Билли Айлиш:



«Могу сказать, что я был просто сражён документалкой @billieeilish. Уникальная и оригинальная артистка. Её брат @finneas удивительно талантливый, хороший продюсер и мультиинструменталист. Обязательно посмотрите #TheWorldsALittleBlurry, вы полюбите Билли Айлиш!»













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