19 сен 2023



GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI



GENE SIMMONS был в числе приглашенных спикеров в минувший четверг (14 сентября), когда культовая и горячо любимая японская суперзвезда Yoshiki оставил свой след на торжественной церемонии в TCL Chinese Theatre Hollywood. Видеорепортаж с мероприятия, предоставленный телеканалом ABC7 / KABC-TV, можно посмотреть ниже.



Yoshiki — один из более чем 300 артистов за почти 100-летнюю историю культового Китайского театра, удостоенных этой престижной чести. Yoshiki вошел в историю, став первым японским музыкантом, увековеченным в цементе с тех пор, как театр начал эту голливудскую традицию в 1927 году.



Yoshiki присоединился к списку легендарных знаменитостей, среди которых Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Мэрилин Монро, Джон Уэйн, Брэд Питт, Джордж Клуни, Роберт Дауни-младший, Хью Джекман и Вин Дизель, когда оставил отпечатки своих рук и ног в цементе на Голливудском бульваре.



В своей речи Simmons сказал: «Я здесь, чтобы отметить единственного в своем роде, не только как личность, но и как мультиинструменталиста, настоящего tour de force. Американцы так самодовольны, они понятия не имеют, что происходит в остальном мире, но я знаю этого человека лично. Это талант, гигант индустрии, мультиинструменталист, барабанщик, пианист, творческая сила, о которой вы должны узнать больше.



Сегодня мы удостоились такой чести, пришло время. И вы должны проявить уважение к себе, чтобы расширить свои горизонты. Музыка не имеет границ. Музыка — это универсальный язык. И вы должны узнать о Yoshiki и его творческих детях X, известных как X JAPAN, и его новейшей группе THE LAST ROCKSTARS. Ваша жизнь станет лучше с этого момента. Я видел его в действии. Очень немногие люди могут сравниться с ним. Человек-легенда, Yoshiki».



Он продал более 30 млн. альбомов и синглов и со своей группой X JAPAN рекордные 18 раз заполнил зал Tokyo Dome на 55 000 мест.







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