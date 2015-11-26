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Gene Simmons

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Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a



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В рамках недавнего интервью с менеджером KISS Doc'ом McGhee у него спросили, почему David Lee Roth перестал выступать на разогреве группы, на что он ответил:

«У него были обязательства, которые он должен был выполнить. И мы просто сказали: "Мы понимаем. У тебя есть дела, которые ты должен сделать". Мы говорили об этом восемь месяцев назад. И я сказал: "Слушай, не волнуйся об этом, David. Если у тебя есть дела, которые ты должен сделать, которые ты хочешь сделать, прошло полтора года, не волнуйся об этом". И он сказал: "Спасибо"».

McGhee также коснулся споров вокруг недавних комментариев басиста/вокалиста KISS Gene'a Simmons'a о Roth'е. В августе этого года Gene сказал Rolling Stone:

«[Roth] вывел роль фронтмена на невиданный уровень. А потом я не знаю, что с ним случилось... Что-то. И вы получаете современного Dave'а. Я предпочитаю вспоминать Элвиса Пресли в его лучшие годы. С кривыми губами, в Мемфисе, ну, вы знаете, делающего всё это. Я не хочу думать о раздутом голом Элвисе на полу в ванной».

Doc настаивает на том, что слова Gene'a были неправильно истолкованы:

«Нам очень, очень понравилось, что David был с нами. Пресса сводит меня с ума, потому что они преподносят как сенсацию всё, что ты говоришь или делаешь, и вырывают вещи из контекста, чтобы сделать их более сенсационными, чем они есть на самом деле.

Ни Gene, ни кто-либо другой не говорил и не собирался говорить ничего против David'a Lee Roth'a. На самом деле если вы спросите Paul'a или Gene'a, кто был в 70-х и 80-х годах лучшим фронтменом во всём мире, то они назовут David'а. Он убирал всех. Не было никого, кто бы не смотрел на него и не говорил: "Вот это да!" Plant, да кто угодно — мне всё равно, кто это был. Этот парень [Roth] — он был просто лучшим. Так что мы относимся к нему со всем уважением.

Мне нравилось слушать песни VAN HALEN, когда David исполнял их во время тура 2020 года, действительно нравилось. Я хорошо провёл время».

KISS





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