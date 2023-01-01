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GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»



Легенда группы KISS Gene Simmons и его жена Shannon Tweed недавно встретились с ведущим австралийского телеканала Sky News Пирсом Морганом, чтобы обсудить брак, детей и многое другое. На вопрос о том, что для него значит «настоящая любовь», Gene ответил:



«К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом и почти не говорил: "Я люблю тебя" своей матери. Стыд и позор... Я боялся быть слабым... Я никогда не позволял себе этого. Знаете, как "рыцарь в сияющих доспехах" — по крайней мере, вокруг тебя есть защита. И я больше не хотел, чтобы мне причиняли боль... Что я могу сказать? Как нет школы для жизни, так нет и школы, которая бы рассказала: "Вот что такое брак. Вот что такое отношения"».







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