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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
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Gene Simmons

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GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»



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Легенда группы KISS Gene Simmons и его жена Shannon Tweed недавно встретились с ведущим австралийского телеканала Sky News Пирсом Морганом, чтобы обсудить брак, детей и многое другое. На вопрос о том, что для него значит «настоящая любовь», Gene ответил:

«К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом и почти не говорил: "Я люблю тебя" своей матери. Стыд и позор... Я боялся быть слабым... Я никогда не позволял себе этого. Знаете, как "рыцарь в сияющих доспехах" — по крайней мере, вокруг тебя есть защита. И я больше не хотел, чтобы мне причиняли боль... Что я могу сказать? Как нет школы для жизни, так нет и школы, которая бы рассказала: "Вот что такое брак. Вот что такое отношения"».




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