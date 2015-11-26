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GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными



GENE SIMMONS выступил против необоснованных обвинений в фальсификации результатов президентских выборов 2020 года, заявив, что ‘60 судов в различных штатах отклонили ВСЕ обвинения в фальсификации выборов’.



Басист/вокалист KISS, который в последние недели использовал свой аккаунт в Твиттере в основном для того, чтобы поделиться последними политическими заголовками и новостями о продолжающейся пандемии, обратился к развенчанным заявлениям о том, что широкомасштабные фальсификации на выборах лишили президента Дональда Трампа победы на ноябрьских выборах, отвечая при этом на вопросы его подписчиков в социальных сетях.



После того, как Gene поделился статьёй о том, как совет директоров Goya заставил заткнуться генерального директора компании по поводу его необоснованных утверждений о фальсификации результатов голосования, один из подписчиков Simmons задал ему этот вопрос: "Возможно ли, что выборы были сфальсифицированы?", на что рокер ответил:



«60 судов в различных штатах и 60 судей (включая судей, назначенных Трампом) В ОДИН ГОЛОС не принимали это во внимание и без исключений отклонили ВСЕ утверждения о фальсификации выборов... В том числе и назначенного Трампом Генерального прокурора США Билла Барра!!!»



Несколько минут спустя другой пользователь Twitter написал: «Дела были отклонены на основании нерассмотренных доказательств», на что Simmons ответил:



«Это верно. И это значит (я спросил 2-х профессоров права), что суд 1-го класса рассматривает дела по существу, и если они кажутся надуманными или прямолинейными, идиотскими, то они отклоняют их прямо. Изучите вопрос. Вы будете выглядеть гораздо более осведомлёнными, чем в этом твите».



Ещё один из подписчиков Gene'а в твиттере возразил: «Нет, сэр, никаких улик не было принято во внимание. В конце концов SCOTUS решил, что это были вопросы штата. Штаты, управляемые ультралибералами, похоронили его». Gene ответил:



«Вас опять дезинформировали... Многие из судей были назначены бывшим президентом Трампом. Опять же, я призываю вас заняться анализом. Вы будете выглядеть гораздо более осведомленными, чем в этом твитте».







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