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Gene Simmons

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30 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными

27 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»

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20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов

7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин

31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу
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GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными



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GENE SIMMONS выступил против необоснованных обвинений в фальсификации результатов президентских выборов 2020 года, заявив, что ‘60 судов в различных штатах отклонили ВСЕ обвинения в фальсификации выборов’.

Басист/вокалист KISS, который в последние недели использовал свой аккаунт в Твиттере в основном для того, чтобы поделиться последними политическими заголовками и новостями о продолжающейся пандемии, обратился к развенчанным заявлениям о том, что широкомасштабные фальсификации на выборах лишили президента Дональда Трампа победы на ноябрьских выборах, отвечая при этом на вопросы его подписчиков в социальных сетях.

После того, как Gene поделился статьёй о том, как совет директоров Goya заставил заткнуться генерального директора компании по поводу его необоснованных утверждений о фальсификации результатов голосования, один из подписчиков Simmons задал ему этот вопрос: "Возможно ли, что выборы были сфальсифицированы?", на что рокер ответил:

«60 судов в различных штатах и 60 судей (включая судей, назначенных Трампом) В ОДИН ГОЛОС не принимали это во внимание и без исключений отклонили ВСЕ утверждения о фальсификации выборов... В том числе и назначенного Трампом Генерального прокурора США Билла Барра!!!»

Несколько минут спустя другой пользователь Twitter написал: «Дела были отклонены на основании нерассмотренных доказательств», на что Simmons ответил:

«Это верно. И это значит (я спросил 2-х профессоров права), что суд 1-го класса рассматривает дела по существу, и если они кажутся надуманными или прямолинейными, идиотскими, то они отклоняют их прямо. Изучите вопрос. Вы будете выглядеть гораздо более осведомлёнными, чем в этом твите».

Ещё один из подписчиков Gene'а в твиттере возразил: «Нет, сэр, никаких улик не было принято во внимание. В конце концов SCOTUS решил, что это были вопросы штата. Штаты, управляемые ультралибералами, похоронили его». Gene ответил:

«Вас опять дезинформировали... Многие из судей были назначены бывшим президентом Трампом. Опять же, я призываю вас заняться анализом. Вы будете выглядеть гораздо более осведомленными, чем в этом твитте».

GENE SIMMONS Spars With His Twitter Followers Over Allegations Of Voter Fraud In 2020 Election



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