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Gene Simmons

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3 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»

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GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом



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GENE SIMMONS в рамках подкаста "Club Random" поговорил о бывшем и действующем президенте США:

«Для протокола, когда [Трамп] впервые баллотировался в 2016 году и был избран, я был счастлив. Я знал его еще до этого события, видел его в клубах и тому подобное. И для справки, у него на свадьбе были Билл и Хиллари [Клинтон], и Говард Стерн был на его свадьбе. Он не политик. Но я хочу сказать официально, и люди, которые знают меня, скажут: "О, да, Джин был рад, что Трамп победил". Я был рад. Я не хотел, чтобы Хиллари [стала президентом]. Я думал: "О, придет бизнесмен. Он понимает, как управлять делами".

Когда ведущий подчеркнул, что у Трампа нет понимания того, как работает правительство, и он не хочет учиться, в ответ на его слова Gene сказал:

«Я согласен. Человек, которого я видел, когда только пришел к власти, не тот, кого я видел через год или два после этого... Но я изменился, как изменились многие люди».

После чего он поставил под сомнение пригодность нынешнего президента США Джо Байдена к работе в возрасте 80 лет.

«Я предполагал, что Байден придет и станет крупной величиной. У меня есть серьезные сомнения по поводу этого человека — не в отношении его этики и морали, а просто в отношении его физической способности справляться со всем обязанностями».




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30 ноя 2022
m
moongrave
Джин всегда говорит правильные вещи, стараясь максимально сгладить углы. Да и американцы поняли, какого монстра выбрали(точнее на выбор их всем пофиг)

просмотров: 314

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