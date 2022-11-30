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GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом



GENE SIMMONS в рамках подкаста "Club Random" поговорил о бывшем и действующем президенте США:



«Для протокола, когда [Трамп] впервые баллотировался в 2016 году и был избран, я был счастлив. Я знал его еще до этого события, видел его в клубах и тому подобное. И для справки, у него на свадьбе были Билл и Хиллари [Клинтон], и Говард Стерн был на его свадьбе. Он не политик. Но я хочу сказать официально, и люди, которые знают меня, скажут: "О, да, Джин был рад, что Трамп победил". Я был рад. Я не хотел, чтобы Хиллари [стала президентом]. Я думал: "О, придет бизнесмен. Он понимает, как управлять делами".



Когда ведущий подчеркнул, что у Трампа нет понимания того, как работает правительство, и он не хочет учиться, в ответ на его слова Gene сказал:



«Я согласен. Человек, которого я видел, когда только пришел к власти, не тот, кого я видел через год или два после этого... Но я изменился, как изменились многие люди».



После чего он поставил под сомнение пригодность нынешнего президента США Джо Байдена к работе в возрасте 80 лет.



«Я предполагал, что Байден придет и станет крупной величиной. У меня есть серьезные сомнения по поводу этого человека — не в отношении его этики и морали, а просто в отношении его физической способности справляться со всем обязанностями».







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