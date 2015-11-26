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GENE SIMMONS — о Стэне Ли



GENE SIMMONS почтил память Стэна Ли, легенды Марвел:



«Я скучаю по Стэну Ли. Мы встречались на протяжении многих лет и разговаривали о жизни и комиксах. Я всегда был фанбоем и пытал секретаря Стэна Flo Steinberg, чтобы она позволила мне поговорить со Стэном... Стэн прислал мне это перед своей трагической кончиной, подписав от руки! Любим и скучаем!»







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