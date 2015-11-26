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GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID



GENE SIMMONS в рамках недавнего интервью рассказал о текущем состоянии здоровья:



«Да, у меня был положительный тест на COVID, но поскольку я дважды сделал прививки Pfizer, и поскольку моя иммунная система очень хорошая, у меня ноль — ноль — побочных эффектов. Я буквально ничего не чувствую. Но из уважения ко всем остальным я устроил себе карантин прямо здесь, в Лос-Анджелесе. И прошло уже 13 или 14 дней, так что я в полном порядке. Завтра KISS [выступят] в Ирвайне. Мы будем зажигать».



На вопрос о том, какой была его реакция, когда ему сообщили, что у него положительный тест на COVID-19, Gene ответил:



«Я был шокирован. Должен сказать, что я был шокирован, потому что всё было в порядке: уровень энергии был отличным, аппетит был отличным — отличным, отличным, отличным. И я никогда не болею... У меня не болит голова.



Вы должны заботиться о своём здоровье, ради всех нас. Даже члены Общества плоской Земли, которые верят, что Земля плоская. Это существует, это пандемия. Из уважения к ближнему, из вежливости, вы не хотите, чтобы кто-то заболел. Сдайте анализы. Сделайте прививки. Всё будет в порядке.



Я имею в виду, шокирует то, что если вы чихаете и это не опасно для жизни, вы сразу же поднимете руку вверх, потому что не хотите, чтобы микробы распространялись. Но в случае с COVID люди рефлекторно реагируют.



Пожалуйста, сделайте прививку. Всё будет хорошо. Успокойтесь. Дело не в вас. Дело в остальных».







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