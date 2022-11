GENE SIMMONS î÷èñòèëñÿ

15 но€ 2022



GENE SIMMONS очистилс€



GENE SIMMONS прошел процедуру очищени€ от камней в почках. ѕо словам музыканта, несмотр€ на то, что всЄ выгл€дело не очень, процедура зан€ла час, после чего он с удовольствием съел хот-дог. ќн также поблагодарил за слова поддержки и беспокойства о состо€нии здоровь€.









Hey, thnx you guys for the calls, but honestly IвАЩm fine. Shannon took the video..Just cleaning the tubes for excess kidney stones. Looks awful, but really no big deal. Took an hour, then drove to have a hot dog. I appreciate your good wishes рЯ§ЯрЯШО. pic.twitter.com/3EThQziSc1







Gotta love #hospitalsocks @genesimmons getting #kidneystones blasted again! #poorbaby https://t.co/lyTXI4DDw7





