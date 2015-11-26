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Gene Simmons

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7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин

31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 июн 2018 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго

15 апр 2018 : 		 VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS

4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»

4 апр 2018 : 		 GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»

26 мар 2018 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS

21 мар 2018 : 		 GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником

1 фев 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS

25 янв 2018 : 		 GENE SIMMONS исполнил классику KISS

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте

10 ноя 2017 : 		 Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS

17 окт 2017 : 		 Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS

29 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»

20 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»

13 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично

10 сен 2017 : 		 В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN

5 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета

21 авг 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»

30 июл 2017 : 		 PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a

6 июл 2017 : 		 SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»

29 июн 2017 : 		 Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
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GENE SIMMONS скорбит по матери



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GENE SIMMONS "опустошен" из-за смерти своей матери, которая ушла из жизни в возрасте 93 лет.

«Я потерял свою маму. Моего наставника. Мой моральный компас. И у меня разбито сердце. Моя мать, Флора Кляйн, скончалась в возрасте 93 лет. Никакой болезни. Никакой боли и страдания. Она просто спокойно ушла во сне. Мама всегда будет в моих мыслях и в моем сердце. Сегодня. И всегда. И я призываю всех вас: бегите, обнимите свою мать, поцелуйте ее и скажите, как сильно вы ее любите. Делайте это каждый день!»

Paul: «Она была его вдохновением, чтобы жить достойно и это стоило тех жертв, которые она принесла в очень трудной и, в то же время, ужасающей жизни. Пережившая Холокост, она боролась за все, что у нее было, и ее жестокая защита и гордость за Джина заставили ее бояться, восхищаться и любить. Мне будет не хватать ее смеха и улыбки».

Жена Simmons'a, Shannon, назвала Флору "лучшей бабушкой и свекровью из всех, о ком только можно было бы мечтать".



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