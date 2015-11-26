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GENE SIMMONS скорбит по матери
GENE SIMMONS "опустошен" из-за смерти своей матери, которая ушла из жизни в возрасте 93 лет.
«Я потерял свою маму. Моего наставника. Мой моральный компас. И у меня разбито сердце. Моя мать, Флора Кляйн, скончалась в возрасте 93 лет. Никакой болезни. Никакой боли и страдания. Она просто спокойно ушла во сне. Мама всегда будет в моих мыслях и в моем сердце. Сегодня. И всегда. И я призываю всех вас: бегите, обнимите свою мать, поцелуйте ее и скажите, как сильно вы ее любите. Делайте это каждый день!»
Paul: «Она была его вдохновением, чтобы жить достойно и это стоило тех жертв, которые она принесла в очень трудной и, в то же время, ужасающей жизни. Пережившая Холокост, она боролась за все, что у нее было, и ее жестокая защита и гордость за Джина заставили ее бояться, восхищаться и любить. Мне будет не хватать ее смеха и улыбки».
Жена Simmons'a, Shannon, назвала Флору "лучшей бабушкой и свекровью из всех, о ком только можно было бы мечтать".
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