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GENE SIMMONS встретился с членами конгресса



После года отменённых из-за пандемии COVID-19 концертных мероприятий, включая его собственное мировое турне KISS, член Зала славы рок-н-ролла GENE SIMMONS встретился с основными членами Конгресса США, чтобы изложить некоторые из наиболее актуальных вопросов, непосредственно затрагивающих американских создателей музыки. Simmons принял участие во встрече в рамках продолжающихся правозащитных мероприятий ASCAP в рамках сессий "Stand With Songwriters".



«Музыка, которая движет миром — R&B, рок, блюз, кантри, различные джазовые композиции — была придумана здесь, в Америке, людьми, которые сейчас даже не могут бросить работу, чтобы посвятить свое время искусству, — говорит GENE SIMMONS. — Не будет ещё одного Леннона, Маккартни, Гершвина или кого-то ещё, потому что — хотя таланты на поверхности — большинство людей не понимают, что каждый раз, когда они скачивают песню, её автор зарабатывает мизерную сумму в один пенни».



«Защита прав американских создателей музыки и защита ценности музыки всегда были основной частью миссии ASCAP, и мы рады, что некоторые из наших самых талантливых членов присоединились к нам, чтобы убедить законодателей в Вашингтоне поддержать людей, которые создают музыку, которую мы все знаем и любим», — заявила генеральный директор ASCAP Элизабет Мэтьюс.



Пандемия создала уникальные проблемы для всей музыкальной индустрии — от авторов песен, композиторов и музыкальных издателей до концертных площадок — но, поскольку создатели музыки стали более зависимы от дохода со стримов во время локдауна, она также показала, что устаревшие правила лицензирования музыки больше не работают на современном рынке цифровой музыки. Сейчас как никогда ранее авторы музыки должны иметь возможность получать справедливую, достойную оплату за то, что их музыка воспроизводится. В течение месяца правозащитной деятельности "Stand With Songwriters" участники ASCAP будут призывать членов Конгресса встать на сторону авторов песен в это трудное время и помочь создателям восстановить и модернизировать динамично развивающуюся музыкальную индустрию Америки.







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