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Gene Simmons

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20 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS встретился с членами конгресса

13 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны

7 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

23 май 2021 : 		 GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР

31 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS — о переезде в Неваду

27 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш

26 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

24 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»

15 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS продает дом. Но дороже

13 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»

9 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»

5 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»

30 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными

27 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»

21 янв 2021 : 		 Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»

4 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
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GENE SIMMONS встретился с членами конгресса



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После года отменённых из-за пандемии COVID-19 концертных мероприятий, включая его собственное мировое турне KISS, член Зала славы рок-н-ролла GENE SIMMONS встретился с основными членами Конгресса США, чтобы изложить некоторые из наиболее актуальных вопросов, непосредственно затрагивающих американских создателей музыки. Simmons принял участие во встрече в рамках продолжающихся правозащитных мероприятий ASCAP в рамках сессий "Stand With Songwriters".

«Музыка, которая движет миром — R&B, рок, блюз, кантри, различные джазовые композиции — была придумана здесь, в Америке, людьми, которые сейчас даже не могут бросить работу, чтобы посвятить свое время искусству, — говорит GENE SIMMONS. — Не будет ещё одного Леннона, Маккартни, Гершвина или кого-то ещё, потому что — хотя таланты на поверхности — большинство людей не понимают, что каждый раз, когда они скачивают песню, её автор зарабатывает мизерную сумму в один пенни».

«Защита прав американских создателей музыки и защита ценности музыки всегда были основной частью миссии ASCAP, и мы рады, что некоторые из наших самых талантливых членов присоединились к нам, чтобы убедить законодателей в Вашингтоне поддержать людей, которые создают музыку, которую мы все знаем и любим», — заявила генеральный директор ASCAP Элизабет Мэтьюс.

Пандемия создала уникальные проблемы для всей музыкальной индустрии — от авторов песен, композиторов и музыкальных издателей до концертных площадок — но, поскольку создатели музыки стали более зависимы от дохода со стримов во время локдауна, она также показала, что устаревшие правила лицензирования музыки больше не работают на современном рынке цифровой музыки. Сейчас как никогда ранее авторы музыки должны иметь возможность получать справедливую, достойную оплату за то, что их музыка воспроизводится. В течение месяца правозащитной деятельности "Stand With Songwriters" участники ASCAP будут призывать членов Конгресса встать на сторону авторов песен в это трудное время и помочь создателям восстановить и модернизировать динамично развивающуюся музыкальную индустрию Америки.

GENE SIMMONS Meets With Members Of Congress As Part Of ASCAP Songwriters Virtual



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

skycancer


20 июн 2021, 13:23		Ах да, Леннон и Маккартни - коренные американцы!
Кто такой Гершвин - хз.

father


20 июн 2021, 13:42		Джордж Гершвин - знаковый джазовый чел. Несмотря на имя, таки смог родиться в США:)

gravitgroove


20 июн 2021, 14:51		Геpшовиц - настоящая фамилия. Это тот, кто одним из пеpавых начал смешивать академическую музыку и джазз.


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