GENE SIMMONS встретился с членами конгресса

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все новости группы
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США
7 апр 2020 :
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GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
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GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
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GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
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Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
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VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
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GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
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GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
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GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
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GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
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GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
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GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
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VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
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PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
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GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
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PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
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GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
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GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
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Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
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Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
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GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
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В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
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GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
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PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
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SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
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Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
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VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
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GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
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Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
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NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
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GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
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GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
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GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
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GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
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GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
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Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
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Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
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GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
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GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
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GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
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Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
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GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
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TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
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GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
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"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
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GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
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GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
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GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
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GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
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GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
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GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
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Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
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GENE SIMMONS снимется в японском кино
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сегодня
GENE SIMMONS встретился с членами конгресса
После года отменённых из-за пандемии COVID-19 концертных мероприятий, включая его собственное мировое турне KISS, член Зала славы рок-н-ролла GENE SIMMONS встретился с основными членами Конгресса США, чтобы изложить некоторые из наиболее актуальных вопросов, непосредственно затрагивающих американских создателей музыки. Simmons принял участие во встрече в рамках продолжающихся правозащитных мероприятий ASCAP в рамках сессий "Stand With Songwriters".
«Музыка, которая движет миром — R&B, рок, блюз, кантри, различные джазовые композиции — была придумана здесь, в Америке, людьми, которые сейчас даже не могут бросить работу, чтобы посвятить свое время искусству, — говорит GENE SIMMONS. — Не будет ещё одного Леннона, Маккартни, Гершвина или кого-то ещё, потому что — хотя таланты на поверхности — большинство людей не понимают, что каждый раз, когда они скачивают песню, её автор зарабатывает мизерную сумму в один пенни».
«Защита прав американских создателей музыки и защита ценности музыки всегда были основной частью миссии ASCAP, и мы рады, что некоторые из наших самых талантливых членов присоединились к нам, чтобы убедить законодателей в Вашингтоне поддержать людей, которые создают музыку, которую мы все знаем и любим», — заявила генеральный директор ASCAP Элизабет Мэтьюс.
Пандемия создала уникальные проблемы для всей музыкальной индустрии — от авторов песен, композиторов и музыкальных издателей до концертных площадок — но, поскольку создатели музыки стали более зависимы от дохода со стримов во время локдауна, она также показала, что устаревшие правила лицензирования музыки больше не работают на современном рынке цифровой музыки. Сейчас как никогда ранее авторы музыки должны иметь возможность получать справедливую, достойную оплату за то, что их музыка воспроизводится. В течение месяца правозащитной деятельности "Stand With Songwriters" участники ASCAP будут призывать членов Конгресса встать на сторону авторов песен в это трудное время и помочь создателям восстановить и модернизировать динамично развивающуюся музыкальную индустрию Америки.
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skycancer
Кто такой Гершвин - хз.
father
gravitgroove
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