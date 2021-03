сегодня



GENE SIMMONS : «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»



Басист KISS Gene Simmons во время недавнего интервью c Consequence Of Sound выразил своё мнение о текущем положении рока:



«Дело в том, что рок мёртв, потому что если поиграть в игру, вспоминая с 1958 по 1988 годы, а это 30 лет, то у нас были Элвис [Пресли], THE BEATLES, THE [ROLLING] STONES, PINK FLOYD и так далее. Можно обратиться к тяжёлой части рока, в которую входят METALLICA, [IRON] MAIDEN, и если хотите, можете добавить туда KISS , это нормально. Ещё AC/DC, и так далее. Даже U2, Prince, [Дэвид] Боуи, EAGLES. А потом диско, Мадонна, и всё остальное, и Мотаун, конечно. А потом, с 1988 года по сегодняшний день, кто новые BEATLES? Я слышал реакцию на FOO FIGHTERS, одну из моих любимых групп, но вы обманываете себя. Есть ещё бой-бэнды: NSYNC, ONE DIRECTION, BTS, и [саркастически] XYZ, PTA, и хорошо, что они добились успеха. Не обманывайте себя. Как только эти девочки станут немного старше, это пройдёт. Это как сахар: ты чувствуешь его вкус, он даёт тебе небольшой заряд энергии, а потом исчезает навсегда, и тебя это не волнует. Но не обманывайте себя, это не THE BEATLES. Они не пишут песни, не играют на инструментах, это не так. И мы все любим Элвиса, он никогда в жизни не писал песен. Ничто не сравнится с THE BEATLES. Причина этого не в отсутствии таланта, а в молодых людях: некий парень, живущий в подвале у мамы, однажды решил, что он не хочет платить за музыку. Он хотел скачивать и обмениваться файлами. И это убило шансы для следующего поколения великих групп. Тот факт, что музыка была бесплатной. Так что теперь у новых групп нет шансов.



Это как цветы: люди поливают их и следят за тем, чтобы было достаточно солнца и всего остального. И как только вы отведёте глаза и не будете поливать цветы, они умрут. И люди удивляются, почему нет красивых цветов. Ну потому, что ты их не поливаешь. Ты получаешь то, за что платишь. Так что теперь, если вы скачаете песню, артист получит 1/100 цента. Даже Spotify... Артист видит очень мало. Так что ты получаешь то, за что платишь.



Рок мёртв — не потому, что таланта нет, а потому, что бизнес-модель просто не работает. И остаются только живые выступления. И я очень надеюсь, что как только вакцина получит распространение — лучше сделать укол дважды — люди пойдут в местные клубы и увидят все новые группы и поддержат их. Это как с ребёнком, который сидит на полу, иди туда, поднимись, возьми ребёнка на руки и пестуй его, дари ему любовь, потому что этим новым группам нужна твоя любовь.



Это не повлияет на меня. Я достаточно зарабатываю на жизнь, но новым группам нужны любовь и внимание. Не ходите просто на METALLICA, Тейлор [Свифт] или KISS. По выходным поезжайте туда, где есть живая музыка. И я не имею в виду парней, которые нажимают кнопку и делают EDM. Это тоже нормально. Но тот парень, если бы он не взял в руки инструмент, не имел бы понятия, что с ним делать, никогда не написал бы песню, не знал бы, что такое ля-минор, ля-минор или ля-мажор. Нужно поддерживать новое поколение талантливых людей, которые являются музыкантами, писателями и так далее. Не позволяйте роботам забрать у вас все».







