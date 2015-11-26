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Gene Simmons

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13 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»

9 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»

5 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»

30 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными

27 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»

21 янв 2021 : 		 Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»

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16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

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GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»



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Басист KISS Gene Simmons во время недавнего интервью c Consequence Of Sound выразил своё мнение о текущем положении рока:

«Дело в том, что рок мёртв, потому что если поиграть в игру, вспоминая с 1958 по 1988 годы, а это 30 лет, то у нас были Элвис [Пресли], THE BEATLES, THE [ROLLING] STONES, PINK FLOYD и так далее. Можно обратиться к тяжёлой части рока, в которую входят METALLICA, [IRON] MAIDEN, и если хотите, можете добавить туда KISS , это нормально. Ещё AC/DC, и так далее. Даже U2, Prince, [Дэвид] Боуи, EAGLES. А потом диско, Мадонна, и всё остальное, и Мотаун, конечно. А потом, с 1988 года по сегодняшний день, кто новые BEATLES? Я слышал реакцию на FOO FIGHTERS, одну из моих любимых групп, но вы обманываете себя. Есть ещё бой-бэнды: NSYNC, ONE DIRECTION, BTS, и [саркастически] XYZ, PTA, и хорошо, что они добились успеха. Не обманывайте себя. Как только эти девочки станут немного старше, это пройдёт. Это как сахар: ты чувствуешь его вкус, он даёт тебе небольшой заряд энергии, а потом исчезает навсегда, и тебя это не волнует. Но не обманывайте себя, это не THE BEATLES. Они не пишут песни, не играют на инструментах, это не так. И мы все любим Элвиса, он никогда в жизни не писал песен. Ничто не сравнится с THE BEATLES. Причина этого не в отсутствии таланта, а в молодых людях: некий парень, живущий в подвале у мамы, однажды решил, что он не хочет платить за музыку. Он хотел скачивать и обмениваться файлами. И это убило шансы для следующего поколения великих групп. Тот факт, что музыка была бесплатной. Так что теперь у новых групп нет шансов.

Это как цветы: люди поливают их и следят за тем, чтобы было достаточно солнца и всего остального. И как только вы отведёте глаза и не будете поливать цветы, они умрут. И люди удивляются, почему нет красивых цветов. Ну потому, что ты их не поливаешь. Ты получаешь то, за что платишь. Так что теперь, если вы скачаете песню, артист получит 1/100 цента. Даже Spotify... Артист видит очень мало. Так что ты получаешь то, за что платишь.

Рок мёртв — не потому, что таланта нет, а потому, что бизнес-модель просто не работает. И остаются только живые выступления. И я очень надеюсь, что как только вакцина получит распространение — лучше сделать укол дважды — люди пойдут в местные клубы и увидят все новые группы и поддержат их. Это как с ребёнком, который сидит на полу, иди туда, поднимись, возьми ребёнка на руки и пестуй его, дари ему любовь, потому что этим новым группам нужна твоя любовь.

Это не повлияет на меня. Я достаточно зарабатываю на жизнь, но новым группам нужны любовь и внимание. Не ходите просто на METALLICA, Тейлор [Свифт] или KISS. По выходным поезжайте туда, где есть живая музыка. И я не имею в виду парней, которые нажимают кнопку и делают EDM. Это тоже нормально. Но тот парень, если бы он не взял в руки инструмент, не имел бы понятия, что с ним делать, никогда не написал бы песню, не знал бы, что такое ля-минор, ля-минор или ля-мажор. Нужно поддерживать новое поколение талантливых людей, которые являются музыкантами, писателями и так далее. Не позволяйте роботам забрать у вас все».

GENE SIMMONS: Why I Keep Saying



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Ress


13 мар 2021, 12:33		ее роцк
1) скочал, симмонс потерял деньги
2) послушол
3) удолил этот говно, симмонс получил деньги обратно

skycancer


13 мар 2021, 12:46		Дед опять забыл выпить таблетки

Chillato


13 мар 2021, 14:40		"Но тот парень, если бы он не взял в руки инструмент, не имел бы понятия, что с ним делать"
а типа GENE SIMMONS знает что делать с инструментом. Он бы тогда хоть раз музыку написал


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