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GENE SIMMONS : «Маски нацепили и вперде!»



GENE SIMMONS в очередной раз призвал носить маски и не игнорировать эти требования:



«Вы должны остановиться на красный свет, вы должны пристегнуть ремень безопасности, вы не можете ехать с превышением скорости. Ваши права аннулируются, если вы негативно влияете на других. Так почему вы должны иметь право голоса в том, чтобы не носить маску на людях?



Ещё один вопрос для всех вас, гениев. Почему ВСЕ хирурги, все без исключения... В любой точке мира носят маски во время операции? Как вы думаете, они делают это по политическим причинам, или это вы бредите и тусуетесь с неудачниками? Что ответите?»







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