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Gene Simmons

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GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны



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GENE SIMMONS отреагировал на просьбу техасского политика насчёт изменения орбиты Луны или Земли. Во вторник представитель республиканской партии США Луи Гомерт спросил представителя Лесной службы США, можно ли изменить орбиту Луны или Земли для борьбы с изменением климата.

Во время прямой трансляции заседания подкомитета по национальным паркам, лесам и общественным землям Комитета по национальным ресурсам Гомерт обратился к Дженнифер Эберлейн, помощнику заместителя начальника Национальной лесной системы. Он сказал: «Насколько я понял из того, что было засвидетельствовано, Лесная служба и (Бюро по управлению земельными ресурсами), вы очень хотите работать над проблемой изменения климата». Далее он сказал, что, как он понял, данные НАСА показывают, что орбиты Земли и Луны «немного меняются». «И поэтому может ли Национальная лесная служба или BLM сделать что-нибудь, чтобы изменить орбиту Луны или орбиту Земли относительно Солнца? — спросил он. — Очевидно, что это окажет глубокое влияние на наш климат».

Эберлейн выдержал паузу, прежде чем ответить: «Я бы хотел уточнить у вас этот вопрос, мистер Гомерт».

«Да? Ну, если вы найдёте способ, которым вы в Лесной службе можете внести эти изменения, я хотел бы знать», — ответил Гомерт.

SIMMONS поделился репортажем об этом событии и добавил в Твиттере:

«Пардон май френч, конечно, но что за очешуительный долобэнэ-то... Республиканец из Техаса. Гомерт предлагает изменить орбиту Луны для борьбы с изменением климата!»

Гомерт, открытый противник планов демократов по борьбе с изменением климата, ответил на критику в Твиттере, отметив, что слушания во вторник «были посвящены Управлению земельными ресурсами и изменению климата».

В прошлом Гомерт неоднократно заявлял, что не верит в то, что изменение климата является рукотворной проблемой.

«Мы не можем сделать ничего существенного с изменением климата прямо сейчас, когда орбита Луны, очевидно, немного меняется, орбита Земли, по данным НАСА, немного меняется», — заявил он в интервью телеканалу Fox Business в прошлом месяце.

GENE SIMMONS Blasts



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ody9000


13 июн 2021, 11:38		он с вас смеётся, придурок ты губатый, маразматик


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