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Gene Simmons

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27 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»

21 янв 2021 : 		 Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»

4 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов

7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин

31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS
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GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»



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GENE SIMMONS в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как он сохранил такую прекрасную форму к своему 71 году:

«Можно говорить о кремах для волос, формулах для наращивания члена и прочем, но нет замены генам.

Мне 71 год, выходи со мной на ринг. Я покажу тебе, на что способен этот парень. Мне 71, потому что я никогда не употреблял наркотики или выпивку.

Ты можешь наполнить своё тело мусором. Заправь им свою машину, и посмотрим, далеко ли ты уедешь. Меня не волнует, что это Роллс-ройс, он будет задыхаться и умирать. Чем больше дерьма ты вкладываешь в своё тело, тем больше ты будешь ходячим горшком дерьма.

Я не хочу сказать, что не люблю пирожные, пасту или что-то в этом роде, но о крэке не может быть и речи.

Наркотики не работают, выпивка не работает, сигареты — все люди, которые думают, что так ты выглядишь круто... Ты занимаешься сексом с раком. Это просто не работает!»

KISS



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