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GENE SIMMONS : «Наркотики и алко не работают!»



GENE SIMMONS в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как он сохранил такую прекрасную форму к своему 71 году:



«Можно говорить о кремах для волос, формулах для наращивания члена и прочем, но нет замены генам.



Мне 71 год, выходи со мной на ринг. Я покажу тебе, на что способен этот парень. Мне 71, потому что я никогда не употреблял наркотики или выпивку.



Ты можешь наполнить своё тело мусором. Заправь им свою машину, и посмотрим, далеко ли ты уедешь. Меня не волнует, что это Роллс-ройс, он будет задыхаться и умирать. Чем больше дерьма ты вкладываешь в своё тело, тем больше ты будешь ходячим горшком дерьма.



Я не хочу сказать, что не люблю пирожные, пасту или что-то в этом роде, но о крэке не может быть и речи.



Наркотики не работают, выпивка не работает, сигареты — все люди, которые думают, что так ты выглядишь круто... Ты занимаешься сексом с раком. Это просто не работает!»







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