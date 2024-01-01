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*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
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Gene Simmons

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SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь



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В новом интервью для радиостанции 104.1 JackFM Sebastian Bach рассказал о том, как успех SKID ROW позволил ему воплотить в жизнь свои рок-н-ролльные мечты:

«Каждый в жизни хочет знать секрет успеха, секрет счастья, секрет долголетия. Я познакомился с дочерью Gene'a [Simmons'a, басиста/вокалиста KISS] Sophie, это произошло в особняке Playboy на первом свидании, на которое я пришёл со своей женой Suzanne. Это было восемь или девять лет назад. Это была новогодняя ночь в особняке "Playboy, когда она ещё была зажигательной.

Выступал Bruno Mars. Это была классическая вечеринка Playboy. И я сказал Sophie Simmons: "Могу я рассказать тебе, что твой отец сделал для меня?" А она такая: "О, круто". Именно это она и хотела услышать. Она говорит: "Хорошо, расскажи мне, что мой папа сделал для тебя?" И я говорю: "Я был фанатом группы твоего отца, и так увлёкся ей, что решил создать свою собственную группу и по продажам записей и прочему стать почти таким же успешным, как твой отец. И у меня была прекрасная жизнь, я купил маме машину, у меня появился дом. Все мои мечты сбылись, и даже в миллион раз больше, потому что я был фанатом твоего отца в детстве". Как же это удивительно!

Мне не пришлось работать ни дня в своей жизни. Я не считаю рок-н-ролл работой. Я создаю музыку. Я только что записал свою новую пластинку. Вчера я весь день занимался оформлением своего нового сольного диска. Вот такими вещами я люблю заниматься. Вот насколько крута эта группа! И я не единственный, кто вдохновлялся KISS. [Покойные участники PANTERA] Даймбэг Даррелл Эббот и Винни Пол Эббот, [гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE] Tom Morello... Такой вот побочный эффект от того, что я фанател от этой группы. Эй! Купи дом. Купи своей маме машину, просто потому что ты знаешь, как зажигать, чувак. [Смеётся]».




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