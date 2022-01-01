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Gene Simmons

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GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»



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Gene Simmons признался, что у него нет друзей.

73-летний басист/вокалист KISS, чья группа в настоящее время проводит свой прощальный тур "End Of The Road", рассказал об отсутствии друзей в номере журнала Goldmine за октябрь/ноябрь 2022 года, который уже поступил в продажу:

«Даже сегодня, когда я сижу здесь, кроме Paul'a [Stanley, сооснователя KISS], а мы собираемся вместе только тогда, когда делаем что-то для группы... Как мне сказать это, чтобы не показаться бесчувственным? У меня нет друзей.

Да, если друзья — это что-то вроде: "Боже, я не знаю, что мне делать сегодня днем. Не хочешь зайти ко мне и потусоваться?", меня больше интересует то, что я хочу делать, и я не хочу притворяться, что меня интересует то, что хочешь делать ты, потому что это не так».

Ранее Simmons уже затрагивал тему отсутствия дружеских отношений в интервью 2006 года официальному сайту KISS KissOnline.com. Тогда он сказал о своих отношениях со Stanley:

«Честно говоря, мы с Paul'ом не всегда согласны с музыкальными изменениями или выбором песен, но по своей сути и в душе Paul — это просто брат, которого у меня никогда не было. Я чувствую себя ближе к Paul'y, чем к кому-либо из моих знакомых. У меня почти нет друзей. Намеренно. Я предпочитаю знакомых. Я ни от кого ничего не жду и не хочу, чтобы кто-то приходил ко мне со своими проблемами. Все уже взрослые. Но я отвлёкся. Мы с Paul'ом живём очень близко друг от друга и видимся нечасто. Но он всё равно знает, что я всегда выручу его, просто потому что я его уважаю».




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