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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
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Gene Simmons

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9 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS продал миллион бутылок

30 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене

17 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отказался танцевать

2 июл 2022 : 		 GENE SIMMONS скинул ещё

30 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»

1 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока

30 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»

3 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»

26 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском

23 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»

5 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье немного того...»

2 фев 2022 : 		 GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс

18 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS — о Стэне Ли

12 янв 2022 : 		 В гостях у GENE'a SIMMONS'a

4 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS об установках на 2022

13 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS снизил цену на дом

23 ноя 2021 : 		 Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a

17 ноя 2021 : 		 ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги

17 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»

29 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом. Опять!

23 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца

22 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS продаёт дом

27 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS продал особняк

15 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID

7 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес

6 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса
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|||| 9 сен 2022

GENE SIMMONS продал миллион бутылок



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GENE SIMMONS поделился радостным известием:

«С гордостью сообщаем всем, что мы продали более 1 000 000 миллионов бутылок нашей газировки MoneyBag. Отмечайте это событие вместе с нами. Заходите на MoneyBagSodas.com»




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