9 сен 2022



GENE SIMMONS продал миллион бутылок



GENE SIMMONS поделился радостным известием:



«С гордостью сообщаем всем, что мы продали более 1 000 000 миллионов бутылок нашей газировки MoneyBag. Отмечайте это событие вместе с нами. Заходите на MoneyBagSodas.com»







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