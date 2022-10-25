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GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»



GENE SIMMONS в программе "Piers Morgan Uncensored" ответил на вопрос, стоит ли евреям принять извинения от Канье Уэста:



«Ну вы, конечно, поставили меня в неловкое положение. Я здесь не для того, чтобы говорить от имени евреев или еврейского народа, хотя по рождению я один из них — фактически израильтянин. У меня нет права выбора в этом вопросе, это просто удача жребия.



Позвольте мне заявить в интересах обеспечения полной открытости: мы с Ye / Kanye никогда не встречались; мы никогда не переписывались друг с другом. Я понятия не имею, что у него на уме. Всё, что я знаю, это то, что СМИ показали мне о нём. И Ye или Kanye, судя по всему, с учётом всего, что я слышал, обладает нестабильным поведением, и, при всем уважении, он кажется очень обиженным, ему больно, вот он и срывается. Я его понимаю.



Давайте проясним ситуацию: Афроамериканцев унижали физически, психически, культурно на протяжении десятилетий, веков, но вы говорите с народом, который слышал эту историю, и его унижали психически, физически на протяжении тысяч лет; это восходит к Библии, которую наш народ написал и передал остальным из вас, ребята. Так что вам нужно обратиться к истории и понять, что всё это значит. Вы говорите об афроамериканцах и евреях. Евреи добились хороших результатов, давайте будем откровенны, потому что они работали в этом направлении. Но не обманывайте себя — расизм, антисемитизм существуют рядом друг с другом, и все мы в той или иной мере являемся жертвами правящего истеблишмента, кем бы и чем бы он ни был; консенсуса общества. Но вспомните Мартина Лютера Кинга. Проведите небольшое исследование — через Google и Schmoogle. Кто стоит рядом с Мартином Лютером Кингом на том самом параде в Бирмингеме, вместе с Джесси Джексоном и всеми остальными? Раввин с Торой в руках. Он стоит в первых рядах, прекрасно понимая, что когда он вернётся на север или на Восточное побережье, его будут пытать люди, имеющие другую точку зрения.



Прежде всего, афроамериканцы должны понять, что евреи понимают, что такое пытки и расизм, потому что мы были и продолжаем существовать. Евреи — не самые популярные люди на планете, но есть много других народов, рас и других народов, которые подвергаются расизму.



Так что единственный совет, который у меня есть, как у человека из окружения... Я не врач. Я совсем не врач. Я мало что знаю о Ye или Kanye. Я слышал, ведь у меня есть друзья, которые достаточно близки, и так далее... Если есть лекарства, я с уважением призываю джентльмена принимать лекарства. Если его окружают неправильные люди, найдите более приятных людей, потому что самое главное, что вы должны понять, что, когда вы миллиардер — и да благословит его Бог за это, но вы должны осознавать величие, чудо американской капиталистической системы. Вот так — в стране, полной расизма, капиталистическая система позволила тебе стать миллиардером!»







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