GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»

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все новости группы
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США
27 сен 2021 :
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GENE SIMMONS продал особняк
15 сен 2021 :
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GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID
7 сен 2021 :
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GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес
6 сен 2021 :
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GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса
3 сен 2021 :
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GENE SIMMONS: «Я в порядке!»
29 авг 2021 :
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GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY
29 авг 2021 :
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GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом
17 авг 2021 :
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GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH
16 авг 2021 :
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GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»
12 авг 2021 :
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GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»
11 июл 2021 :
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GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни
20 июн 2021 :
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GENE SIMMONS встретился с членами конгресса
13 июн 2021 :
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GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны
7 июн 2021 :
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GENE SIMMONS купил дом
23 май 2021 :
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GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР
31 мар 2021 :
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GENE SIMMONS — о переезде в Неваду
27 мар 2021 :
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GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш
26 мар 2021 :
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GENE SIMMONS купил дом
24 мар 2021 :
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GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»
15 мар 2021 :
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GENE SIMMONS продает дом. Но дороже
13 мар 2021 :
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GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»
9 фев 2021 :
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GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»
5 фев 2021 :
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GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»
30 янв 2021 :
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GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными
27 янв 2021 :
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GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»
21 янв 2021 :
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Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»
4 янв 2021 :
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GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»
16 дек 2020 :
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GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»
12 дек 2020 :
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GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»
20 ноя 2020 :
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GENE SIMMONS защищает губернаторов
23 окт 2020 :
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GENE SIMMONS бежит от налогов
7 окт 2020 :
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GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски
30 сен 2020 :
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GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело
2 сен 2020 :
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GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
22 июл 2020 :
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GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
8 май 2020 :
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GENE SIMMONS о цифрах пандемии
13 апр 2020 :
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GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
7 апр 2020 :
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GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
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GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
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GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
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Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
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VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
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GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
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GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
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GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
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GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
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GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
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GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
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VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
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PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
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GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
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PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
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GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
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GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
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Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
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Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
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GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
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В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
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GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
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PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
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SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
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Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
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VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
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GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
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Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
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NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
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GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
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GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
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GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
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GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
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GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
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Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
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Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
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GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
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GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
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GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
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Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
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GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
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TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
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GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
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"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
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GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
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GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
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GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
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GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
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GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
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GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
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Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
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GENE SIMMONS снимется в японском кино
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сегодня
GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»
GENE SIMMONS в программе "Piers Morgan Uncensored" ответил на вопрос, стоит ли евреям принять извинения от Канье Уэста:
«Ну вы, конечно, поставили меня в неловкое положение. Я здесь не для того, чтобы говорить от имени евреев или еврейского народа, хотя по рождению я один из них — фактически израильтянин. У меня нет права выбора в этом вопросе, это просто удача жребия.
Позвольте мне заявить в интересах обеспечения полной открытости: мы с Ye / Kanye никогда не встречались; мы никогда не переписывались друг с другом. Я понятия не имею, что у него на уме. Всё, что я знаю, это то, что СМИ показали мне о нём. И Ye или Kanye, судя по всему, с учётом всего, что я слышал, обладает нестабильным поведением, и, при всем уважении, он кажется очень обиженным, ему больно, вот он и срывается. Я его понимаю.
Давайте проясним ситуацию: Афроамериканцев унижали физически, психически, культурно на протяжении десятилетий, веков, но вы говорите с народом, который слышал эту историю, и его унижали психически, физически на протяжении тысяч лет; это восходит к Библии, которую наш народ написал и передал остальным из вас, ребята. Так что вам нужно обратиться к истории и понять, что всё это значит. Вы говорите об афроамериканцах и евреях. Евреи добились хороших результатов, давайте будем откровенны, потому что они работали в этом направлении. Но не обманывайте себя — расизм, антисемитизм существуют рядом друг с другом, и все мы в той или иной мере являемся жертвами правящего истеблишмента, кем бы и чем бы он ни был; консенсуса общества. Но вспомните Мартина Лютера Кинга. Проведите небольшое исследование — через Google и Schmoogle. Кто стоит рядом с Мартином Лютером Кингом на том самом параде в Бирмингеме, вместе с Джесси Джексоном и всеми остальными? Раввин с Торой в руках. Он стоит в первых рядах, прекрасно понимая, что когда он вернётся на север или на Восточное побережье, его будут пытать люди, имеющие другую точку зрения.
Прежде всего, афроамериканцы должны понять, что евреи понимают, что такое пытки и расизм, потому что мы были и продолжаем существовать. Евреи — не самые популярные люди на планете, но есть много других народов, рас и других народов, которые подвергаются расизму.
Так что единственный совет, который у меня есть, как у человека из окружения... Я не врач. Я совсем не врач. Я мало что знаю о Ye или Kanye. Я слышал, ведь у меня есть друзья, которые достаточно близки, и так далее... Если есть лекарства, я с уважением призываю джентльмена принимать лекарства. Если его окружают неправильные люди, найдите более приятных людей, потому что самое главное, что вы должны понять, что, когда вы миллиардер — и да благословит его Бог за это, но вы должны осознавать величие, чудо американской капиталистической системы. Вот так — в стране, полной расизма, капиталистическая система позволила тебе стать миллиардером!»
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Класс!
- ты шиз ликарства пей! 11
- а я мамку ебал твою! 11
поехавшие жид и ниггер с оскорблениями пятиклассников, что происходит?