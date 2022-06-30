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GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»



Басист/вокалист KISS Gene Simmons утверждает, что Ace Frehley и Peter Criss физически не смогли бы отыграть полный концерт в рамках прощального тура культовой группы.



В новом интервью финскому изданию Chaoszine Simmons'a спросили, будут ли Frehley и Criss принимать участие в последнем концерте KISS. Он ответил:



«Мы пытались. Я продолжаю попытки. Мы с Paul'ом встречались с Ace'ом, пытались убедить его вернуться. Он сказал: "Я хочу то, я хочу это". Мы не можем этого сделать. Я попросил Ace'a и Peter'a сняться в документальном фильме ["Biography: KISStory'", премьера которого состоялась на A&E в июне 2021 года]. Они отказались. Возможно, они бы согласились, если бы у них был полный контроль над монтажом. Я сказал: "Мы не можем этого сделать, потому что даже у нас его нет. Но я не буду контролировать то, что вы говорите; вы можете говорить всё, что хотите". Ответ от обоих: "Нет". Я попросил Ace'a и Peter'a: "Приезжайте на гастроли. Мы снимем вам отдельную комнату. Выходите на бис". Ace сказал: "Нет. Я выйду только в том случае, если буду Spaceman'ом и вы попросите Tommy [Thayer'a, нынешнего гитариста KISS] уйти". Я говорю: "Этого не случится". Во-первых, я забочусь об Ace'e, но он не в лучшей форме — он не может так играть и у него нет физической выносливости для этого...



Послушайте, мы заботимся о них. Мы начинали это дело вместе, и они были одинаково важны для начала группы с Paul'ом и мной — без вопросов. Но время шло... Не все созданы для того, чтобы бежать марафон. Некоторые люди созданы для того, чтобы быть в группе год или два, или несколько лет, а потом всё. И оба они были в группе три раза. Сколько шансов в жизни вы получаете? Я знаю только одно: когда я сунул руку в огонь в первый раз, я обжёгся; у меня не было ни второго, ни третьего шанса.



Так что ответ заключается в том, что дверь всегда открыта. Если они захотят выйти на сцену в любое время и выступить с нами на бис, — отлично. Но нет, мы не собираемся избавляться от Tommy или Eric'a [Singer'a, нынешнего барабанщика KISS]. На самом деле Tommy и Eric — это лучшее, что с нами произошло. Они подарили нам новую жизнь и дали оценку того, что мы делаем, потому что в первую очередь они были фанатами. И время от времени Eric или Tommy оборачиваются и говорят: "Вау! Разве это не здорово?" И это заставляет нас понять: "Вот это да! Разве это не здорово?"»



Gene'a также спросили, видел ли он видеозаписи с фестиваля Creatures Fest в Нэшвилле в прошлом месяце, где выступали Criss, Frehley и бывшие участники KISS Vinnie Vincent и Bruce Kulick. Он ответил:



«Кто-то показал мне около 30 секунд. Это было очень грустно. Мне было грустно за Peter'a... Когда я позвонил, чтобы пригласить Peter'a сняться в документальном фильме, его здоровье было уже не то, что прежде. Я не хочу говорить слишком подробно, потому что это часть его личной жизни. Но нет, физически он не смог бы этого сделать. Как и Ace».







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