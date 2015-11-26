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Gene Simmons

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17 ноя 2021 : 		 ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги

17 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»

29 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом. Опять!

23 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца

22 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS продаёт дом

27 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS продал особняк

15 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID

7 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес

6 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса

3 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом

17 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH

16 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»

12 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»

11 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни

20 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS встретился с членами конгресса

13 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны

7 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

23 май 2021 : 		 GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР

31 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS — о переезде в Неваду

27 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш

26 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

24 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»

15 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS продает дом. Но дороже

13 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»
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|||| 17 ноя 2021

ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги



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ALEX JONES ответил на слова GENE'a SIMMONS'a о том, что все, кто не сделал вакцину, — враги:

«У меня есть очень важное сообщение для GENE'a SIMMONSа или, как его ещё называют, Демона. Вы утверждаете, что мы зло, потому что не хотим, чтобы вы и Большая Фарма буквально изнасиловали нас своим ГМО Frankenshot. А потом вы утверждаете, что мы собираемся вас заразить и вы умрёте, если мы не сделаем прививку. Я думал, что прививка защищает вас. Они признались, что она вас не защищает. Это всё ложь. На самом деле она не даёт вам ни малейшей защиты. Она фактически снижает ваш иммунитет. Это показывают реальные исследования.

Поэтому я задаю вопрос: вы глупы или сознательно лукавите? В любом случае, это не имеет значения, потому что вы буквально пропагандируете всему миру, что мне нужно насильно вводить этот мусор. Это объявление войны против человечества, Simmons, — ты на неправильной стороне в этой истории».

ALEX JONES Blasts GENE SIMMONS Over Anti-Vaxxer Comments:





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Darkside.ru Member

Starbreaker


17 ноя 2021, 17:45		Зашёл почитать кто такой Алекс Джонс, собственно.
Не был разочарован!

Алекс Джонс — известный конспиролог крайне-правого толка, пропагандирующий многочисленные теории заговоров — от «Лунного заговора» до утверждений, что правительство США организовало теракт в Оклахома-Сити и теракты 11 сентября 2001 года.

Джонс стал скандально известен благодаря своим конспирологическим теориям и альтернативным трактовкам известных событий. В том числе утверждал, что массовое убийство в начальной школе в Санди-Хук в 2012 году могло быть инсценировано, а многие жертвы, показанные по телевидению, — это актёры. Родители двух детей, убитых во время нападения, подали в суд на Джонса, обвинив его в клевете.
Джонс — частый гость российского телеканала «Царьград ТВ». В частности, он неоднократно появлялся в программах консервативного публициста Александра Дугина. Джонс беседовал с Дугиным и в программах InfoWars. Также он неоднократно благосклонно отзывался о политике президента России Владимира Путина и критиковал расследование о возможных связях администрации Трампа с Кремлем.

Alex Chernyatinsky


17 ноя 2021, 17:59		Как говорит пока еще главный тренер сборной России по футболу "И?"
В чем господин Джонс не прав?

Darkside.ru Member

Starbreaker


17 ноя 2021, 18:49		Это к тому, что слушать господина Джонса и пытаться оценивать его очередные конспирологические теории после вышеописанных прекрасных фактов из его биографии - всё равно, что садиться дискутировать с голубем)

Petrovich Sexyy


17 ноя 2021, 19:09		То, что Джина критикует какой-то юродивый, не отменяет того, что Джин перегнул палку. Хотя в общем-то насрать.

Crane76


17 ноя 2021, 20:18		В данном случае я лучше буду на стороне Джина

GrimDeadReaper


17 ноя 2021, 21:40		Совершенно сказочный персонаж. Что-то вроде американского Лозы и даже хлеще.

kircore


17 ноя 2021, 23:37		Ссылка на авторитет (или отсутствие авторитета) не является аргументом.
Сколько времени можно было бы сэкономить, если бы все это поняли.


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