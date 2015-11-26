17 ноя 2021



ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги



ALEX JONES ответил на слова GENE'a SIMMONS'a о том, что все, кто не сделал вакцину, — враги:



«У меня есть очень важное сообщение для GENE'a SIMMONSа или, как его ещё называют, Демона. Вы утверждаете, что мы зло, потому что не хотим, чтобы вы и Большая Фарма буквально изнасиловали нас своим ГМО Frankenshot. А потом вы утверждаете, что мы собираемся вас заразить и вы умрёте, если мы не сделаем прививку. Я думал, что прививка защищает вас. Они признались, что она вас не защищает. Это всё ложь. На самом деле она не даёт вам ни малейшей защиты. Она фактически снижает ваш иммунитет. Это показывают реальные исследования.



Поэтому я задаю вопрос: вы глупы или сознательно лукавите? В любом случае, это не имеет значения, потому что вы буквально пропагандируете всему миру, что мне нужно насильно вводить этот мусор. Это объявление войны против человечества, Simmons, — ты на неправильной стороне в этой истории».







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