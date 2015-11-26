17 ноя 2021



GENE SIMMONS : «Кто не хочет дозу, тот — враг!»



GENE SIMMONS в недавнем интервью рассказал о том, как прошёл Kiss Cruise X:



«[Это было] поистине удивительное событие. К сожалению, наши европейские друзья и другие друзья по всему миру — я предпочитаю говорить "друзья", а не "фанаты", потому что это действительно стало чем-то вроде семьи — не могли так же легко присоединиться к круизу, потому что для этого нужно было пройти вакцинацию.



Меня не волнуют ваши политические убеждения. Вам не позволено никого заражать только потому, что вы думаете, что у вас есть права, которые, конечно же, являются бредом. У вас нет права проезжать на красный свет; вообще-то правительство имеет право приказать вам остановиться. Вы должны пристегиваться ремнём безопасности. Если они говорят вам, что вы не можете курить в здании, вы не можете курить в здании. И это не потому, что они хотят лишить вас прав; это потому, что остальным это неприятно. Мы не хотим чувствовать запах вашего дыма. Я не хочу заразиться вашей болезнью. Я не хочу рисковать своей жизнью только потому, что ты хочешь проехать на красный свет.



Вся эта идея, эта бредовая, порочная идея, что ты можешь делать всё, что хочешь, а остальной мир пусть будет проклят, действительно ужасна. Вы должны выявить этих людей и вывести их на чистую воду, чтобы знать, кто они такие.



Узнай, кто твои друзья, по тому, насколько они заботятся о тебе. Это касается и COVID. Если вы хотите ходить среди нас невакцинированными, вы — враг».



Он также затронул тему теорий заговора и антинаучных приверженцев, которые считают, что COVID-19 — это мистификация, сказав:



«Для тех, кто не верит, что это реально, более пяти миллионов человек умерли от COVID. Я знаю — есть люди из Общества плоской Земли, которые верят во всевозможные вещи, [которые говорят], что они умерли, потому что были толстыми или потому что курили. Нет, сука, они умерли, потому что заразились COVID. И есть ещё много людей, которые в это не верят, и вы должны выяснить, кто эти люди.



Мне всё равно, играешь ты в футбол или нет — держись подальше от дурных людей, которым наплевать на твое здоровье».



Далее Gene посетовал на политизацию вакцин против коронавируса, сказав:



«К сожалению, всё это стало слишком политизировано. И крайне левые, и крайне правые — оба лагеря злобные; оба лагеря распространяют всякую чушь. Мне не нравится ни один из них. Политика — это враг. Гуманизм и человечность — вот о чём мы все должны заботиться. Возлюби ближнего своего, как самого себя.



Ради бога, если я собираюсь зевать в вашем присутствии, я поднесу руку ко рту. Зевота не является угрозой для жизни. А вот то, что у тебя COVID, может быть опасным для жизни событием, и я не хочу заразиться».







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