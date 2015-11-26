GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»

GENE SIMMONS в недавнем интервью рассказал о том, как прошёл Kiss Cruise X:
«[Это было] поистине удивительное событие. К сожалению, наши европейские друзья и другие друзья по всему миру — я предпочитаю говорить "друзья", а не "фанаты", потому что это действительно стало чем-то вроде семьи — не могли так же легко присоединиться к круизу, потому что для этого нужно было пройти вакцинацию.
Меня не волнуют ваши политические убеждения. Вам не позволено никого заражать только потому, что вы думаете, что у вас есть права, которые, конечно же, являются бредом. У вас нет права проезжать на красный свет; вообще-то правительство имеет право приказать вам остановиться. Вы должны пристегиваться ремнём безопасности. Если они говорят вам, что вы не можете курить в здании, вы не можете курить в здании. И это не потому, что они хотят лишить вас прав; это потому, что остальным это неприятно. Мы не хотим чувствовать запах вашего дыма. Я не хочу заразиться вашей болезнью. Я не хочу рисковать своей жизнью только потому, что ты хочешь проехать на красный свет.
Вся эта идея, эта бредовая, порочная идея, что ты можешь делать всё, что хочешь, а остальной мир пусть будет проклят, действительно ужасна. Вы должны выявить этих людей и вывести их на чистую воду, чтобы знать, кто они такие.
Узнай, кто твои друзья, по тому, насколько они заботятся о тебе. Это касается и COVID. Если вы хотите ходить среди нас невакцинированными, вы — враг».
Он также затронул тему теорий заговора и антинаучных приверженцев, которые считают, что COVID-19 — это мистификация, сказав:
«Для тех, кто не верит, что это реально, более пяти миллионов человек умерли от COVID. Я знаю — есть люди из Общества плоской Земли, которые верят во всевозможные вещи, [которые говорят], что они умерли, потому что были толстыми или потому что курили. Нет, сука, они умерли, потому что заразились COVID. И есть ещё много людей, которые в это не верят, и вы должны выяснить, кто эти люди.
Мне всё равно, играешь ты в футбол или нет — держись подальше от дурных людей, которым наплевать на твое здоровье».
Далее Gene посетовал на политизацию вакцин против коронавируса, сказав:
«К сожалению, всё это стало слишком политизировано. И крайне левые, и крайне правые — оба лагеря злобные; оба лагеря распространяют всякую чушь. Мне не нравится ни один из них. Политика — это враг. Гуманизм и человечность — вот о чём мы все должны заботиться. Возлюби ближнего своего, как самого себя.
Ради бога, если я собираюсь зевать в вашем присутствии, я поднесу руку ко рту. Зевота не является угрозой для жизни. А вот то, что у тебя COVID, может быть опасным для жизни событием, и я не хочу заразиться».
Orgik
Ress
gravitgroove
Starbreaker
Про то же курение - ах фашисты, я как еврей в гетто, вынужден слоняться по углам просто чтобы покурить, на пачках страшные картинки, я вынужден предъявлять паспорт, из меня делают человека второго сорта, в ресторане не поесть с сигареткой ну и т. д.
Но адекватным и равноценным геноциду ни первое, ни второе сравнение всё равно не становится)
resurgamresponses
как минимум есть люди у которых есть медотвод, и да, они не хотят дозу.
gravitgroove
Так все начинается постепенно и с таких вот "вдохновителей". Как ты помнишь, евpеев сначала никто не выпиливал массово. Да, были отдельные случаи убийств, были погpoмы, затем уже с поймавшего ноpoдное негодование на бум Элоизовича начали собиpать их в гетто (под злобное боpмотание аналогов человека с заголовка - как личность, pазумеется), ну а дальше и так многим известно.
Если чего, я сам-то вакциниpoвался (может, и зpя), но мне лично не нpавится, когда какой-то гандон, котоpый возомнил себя чуть ли не мессией, начинает указывать остальным, что и кто должны делать, только потому что у этого хмыpя больше стpаха, чем у всех остальных. Но pазумееися он боится не заpазиться, а у него бомбит, что он не может собpать зал без гемоppoя и лишних затpат.
Starbreaker
С таким же успехом можно фантазировать, что во вторник прилетят инопланетяне, а реперы будут убивать металлистов с одобрения мировой закулисы.
И я понимаю, что этого не будет, и все остальные понимают, что максимальные мучения - это вон локдаун для неуколотых по примеру Австрии.
Но сравнения всё равно в наличии, просто потому, что это броско и кричаще)
Считаю подобное мерзким.
Svarg_1349
Ress
Пока ты про крайности каламбуришь, непривитых и так в правах ограничили. На концерт любимой группы не сходить, в любимый ресторан не сходить и т.д. Т.е. туда, где все вакцинированные, и которым нечего бояться невакцинированных))
И да, идея кого-то в товарных вагонах из страны выдворять тоже кому-то абсурдной могла показаться, или нашивки в виде жёлтой звезды, а потом ничего – свыклись и ещё дальше пошли.
Starbreaker
Вот-вот, я об этом и говорю.
Приравнивание ограничений на ваши развлечения и досуг к физическому уничтожению и насилию. И совести ведь хватает.
Starbreaker
Смысла в диалоге с вами нет)
Ress
Радует, что здравомыслящие люди понимают абсурдность ограничений невакцинированных людей, но таких как всегда меньшинство, за исключением Швейцарии какой-нибудь, где проходили массовые протесты.
Сколько участвую в подобных дискуссиях, никто из ковидобесов так и не привёл аргумента в пользу ограничения прав и свобод невакцинированных.
зы Как правило, ковидобесы – это те же латентные коммунисты и прочие адепты государственного черенка в своей жёпе. А те кто в группе риска, естественно, вакцинируйтесь, китайский вирус опасен.
Starbreaker
Или вы в них участвовали как тот самый голубь в шахматах)
veps1
Starbreaker
REDDER
Starbreaker
Даже не представляешь как заблуждаешься)
Xdynamite
kircore
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