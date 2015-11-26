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Gene Simmons

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|||| 17 ноя 2021

GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»



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GENE SIMMONS в недавнем интервью рассказал о том, как прошёл Kiss Cruise X:

«[Это было] поистине удивительное событие. К сожалению, наши европейские друзья и другие друзья по всему миру — я предпочитаю говорить "друзья", а не "фанаты", потому что это действительно стало чем-то вроде семьи — не могли так же легко присоединиться к круизу, потому что для этого нужно было пройти вакцинацию.

Меня не волнуют ваши политические убеждения. Вам не позволено никого заражать только потому, что вы думаете, что у вас есть права, которые, конечно же, являются бредом. У вас нет права проезжать на красный свет; вообще-то правительство имеет право приказать вам остановиться. Вы должны пристегиваться ремнём безопасности. Если они говорят вам, что вы не можете курить в здании, вы не можете курить в здании. И это не потому, что они хотят лишить вас прав; это потому, что остальным это неприятно. Мы не хотим чувствовать запах вашего дыма. Я не хочу заразиться вашей болезнью. Я не хочу рисковать своей жизнью только потому, что ты хочешь проехать на красный свет.

Вся эта идея, эта бредовая, порочная идея, что ты можешь делать всё, что хочешь, а остальной мир пусть будет проклят, действительно ужасна. Вы должны выявить этих людей и вывести их на чистую воду, чтобы знать, кто они такие.

Узнай, кто твои друзья, по тому, насколько они заботятся о тебе. Это касается и COVID. Если вы хотите ходить среди нас невакцинированными, вы — враг».

Он также затронул тему теорий заговора и антинаучных приверженцев, которые считают, что COVID-19 — это мистификация, сказав:

«Для тех, кто не верит, что это реально, более пяти миллионов человек умерли от COVID. Я знаю — есть люди из Общества плоской Земли, которые верят во всевозможные вещи, [которые говорят], что они умерли, потому что были толстыми или потому что курили. Нет, сука, они умерли, потому что заразились COVID. И есть ещё много людей, которые в это не верят, и вы должны выяснить, кто эти люди.

Мне всё равно, играешь ты в футбол или нет — держись подальше от дурных людей, которым наплевать на твое здоровье».

Далее Gene посетовал на политизацию вакцин против коронавируса, сказав:

«К сожалению, всё это стало слишком политизировано. И крайне левые, и крайне правые — оба лагеря злобные; оба лагеря распространяют всякую чушь. Мне не нравится ни один из них. Политика — это враг. Гуманизм и человечность — вот о чём мы все должны заботиться. Возлюби ближнего своего, как самого себя.

Ради бога, если я собираюсь зевать в вашем присутствии, я поднесу руку ко рту. Зевота не является угрозой для жизни. А вот то, что у тебя COVID, может быть опасным для жизни событием, и я не хочу заразиться».

KISS





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КомментарииСкрыть/показать 19 )

Orgik


17 ноя 2021, 17:46		Пшёл нах, индеец

Ress


17 ноя 2021, 18:04		Во время ковидобесия, прекрасно видно, кто бы во время диктатуры людей расстреливал и имущество отбирал)

gravitgroove


17 ноя 2021, 19:38		Кляйну бы напомнить, что такое евpейское гетто в 30е в нескольких евpoпейских гос-вах и что его высеpы не намного сильно отличаются от pитоpики "Das Untermensch", пусть и без уклона в национал - шовенизм и pасизм. Обычный эгоист и фашист. Мpазь, одним словом.

Darkside.ru Member

Starbreaker


17 ноя 2021, 19:42		Так можно про что угодно сказать.
Про то же курение - ах фашисты, я как еврей в гетто, вынужден слоняться по углам просто чтобы покурить, на пачках страшные картинки, я вынужден предъявлять паспорт, из меня делают человека второго сорта, в ресторане не поесть с сигареткой ну и т. д.
Но адекватным и равноценным геноциду ни первое, ни второе сравнение всё равно не становится)

resurgamresponses


17 ноя 2021, 19:46		черт, поумнее пора бы стать к такому возрасту.
как минимум есть люди у которых есть медотвод, и да, они не хотят дозу.

gravitgroove


17 ноя 2021, 20:06		"Но адекватным и равноценным геноциду ни первое"

Так все начинается постепенно и с таких вот "вдохновителей". Как ты помнишь, евpеев сначала никто не выпиливал массово. Да, были отдельные случаи убийств, были погpoмы, затем уже с поймавшего ноpoдное негодование на бум Элоизовича начали собиpать их в гетто (под злобное боpмотание аналогов человека с заголовка - как личность, pазумеется), ну а дальше и так многим известно.
Если чего, я сам-то вакциниpoвался (может, и зpя), но мне лично не нpавится, когда какой-то гандон, котоpый возомнил себя чуть ли не мессией, начинает указывать остальным, что и кто должны делать, только потому что у этого хмыpя больше стpаха, чем у всех остальных. Но pазумееися он боится не заpазиться, а у него бомбит, что он не может собpать зал без гемоppoя и лишних затpат.

Darkside.ru Member

Starbreaker


17 ноя 2021, 20:15		Меня в этих постоянных сравнениях возмущает именно допущение, что завтра будут вешать непривитых.
С таким же успехом можно фантазировать, что во вторник прилетят инопланетяне, а реперы будут убивать металлистов с одобрения мировой закулисы.
И я понимаю, что этого не будет, и все остальные понимают, что максимальные мучения - это вон локдаун для неуколотых по примеру Австрии.
Но сравнения всё равно в наличии, просто потому, что это броско и кричаще)
Считаю подобное мерзким.

Svarg_1349


17 ноя 2021, 20:17		Не знаю, что вы на старика набросились. Симмонс всегда говорит, ну очень адекватные и понятные вещи и всегда четко последователен в своих суждениях. И это тем более его право на каких условиях давать свои же концерты.

Ress


17 ноя 2021, 20:21		>именно допущение, что завтра будут вешать непривитых.
Пока ты про крайности каламбуришь, непривитых и так в правах ограничили. На концерт любимой группы не сходить, в любимый ресторан не сходить и т.д. Т.е. туда, где все вакцинированные, и которым нечего бояться невакцинированных))
И да, идея кого-то в товарных вагонах из страны выдворять тоже кому-то абсурдной могла показаться, или нашивки в виде жёлтой звезды, а потом ничего – свыклись и ещё дальше пошли.

Darkside.ru Member

Starbreaker


17 ноя 2021, 20:40		Ress

Вот-вот, я об этом и говорю.
Приравнивание ограничений на ваши развлечения и досуг к физическому уничтожению и насилию. И совести ведь хватает.

Darkside.ru Member

Starbreaker


17 ноя 2021, 20:42		Ну а если кто-то реально допускает, что через год-два невакцинированных в мировых масштабах, в каждой стране мира будут сгонять в лагеря и жечь в печах - тогда сорян, вы по уровню умственного развития примерно там же, где и рядом обсуждаемые сторонники лунных заговоров и плоскоземельщиков.
Смысла в диалоге с вами нет)

Ress


17 ноя 2021, 20:45		Да, сначала магазины с имуществом отбирают, потом отличительные знаки заставляют носить, потом гражданства лишают, конечно – это другое)
Радует, что здравомыслящие люди понимают абсурдность ограничений невакцинированных людей, но таких как всегда меньшинство, за исключением Швейцарии какой-нибудь, где проходили массовые протесты.
Сколько участвую в подобных дискуссиях, никто из ковидобесов так и не привёл аргумента в пользу ограничения прав и свобод невакцинированных.

зы Как правило, ковидобесы – это те же латентные коммунисты и прочие адепты государственного черенка в своей жёпе. А те кто в группе риска, естественно, вакцинируйтесь, китайский вирус опасен.

Darkside.ru Member

Starbreaker


17 ноя 2021, 20:48		Плохие дискуссии, видимо, были.
Или вы в них участвовали как тот самый голубь в шахматах)

veps1


17 ноя 2021, 21:30		Ress, не трать на него силы, не стоит.

Darkside.ru Member

Starbreaker


17 ноя 2021, 21:43		И то верно, вам надо силы копить, скоро на поезд собираться уже - дорога длинная, а кормить будут плохо)

REDDER


17 ноя 2021, 21:48		Видно, что Starbreaker ни один раз уже уколотый

Darkside.ru Member

Starbreaker


17 ноя 2021, 21:48		REDDER

Даже не представляешь как заблуждаешься)

Xdynamite


17 ноя 2021, 22:54		Вешать/отстреливать вряд ли будут. А вот кастрировать и стерилизовать - вполне.

kircore


17 ноя 2021, 23:39		Ресс здесь кросафчег. Так держать. Видно, что зачёт по логике сдавал.


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