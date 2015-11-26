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GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски



GENE SIMMONS в интервью канадской радиостанции вновь раскритиковал тех, кто не хочет носить маски по политическим мотивам:



«Сейчас пандемия, и это совсем не весело. Она разрушительна для семей, потерявших близких. По всему миру умерло более миллиона человек — двести тысяч в Америке, и много, много, много меньше, слава Богу, в Канаде, потому что тут больше здравого отношения и меньше приплетается политики. Но вы и сами прекрасно знаете, что в Америке есть районы, где население более здраво и носит маски, и есть такие, где их не носят из-за политических соображений, и это просто позор.



Смотрите сами: моя мать пережила Вторую мировую войну. Она была жертвой концлагерей нацистской Германии, когда ей было 14 лет. Моя мать выжила. Остальные члены нашей семьи были уничтожены, и повторять подобное ты не хочешь никоим образом.



Великое поколение, так мы их называем, в прошлом веке пережило много войн — более ста миллионов человек погибло во Второй мировой войне. В Америке была нехватка продовольствия. В мире было много стран, которые не могли прокормить своё население. А на рубеже XX века была эпидемия гриппа, от которой погибли 50 миллионов человек. Сейчас же нас просят остаться в наших домах на карантине на две недели, вы можете заказать обслуживание, еду вам доставит FedEx или UPS на ваш выбор, как и всё остальное.



Я понимаю, что тарифы на оплату работы сейчас не самые хорошие, и есть люди, которые теряют возможность содержать свои семьи. Я это понимаю. И правительство вроде как умно поступает в этом отношении, есть стимулирующие пакеты и т. п. Но сравнивать то, что происходит сегодня, с тем, что происходило раньше... Да ладно вам! Старшее поколение, ваши дедушки и бабушки после таких слов смотрят на вас как на... Как будто вы под крэком».



Gene также подробнее остановился на проблеме сопротивления закону о ношении масок в таких местах, как продуктовые и розничные магазины, при этом некоторые покупатели магазинов реагируют отрицательно, когда к ним обращаются сотрудники, которые просят их её надеть, а покупатели нападают на других покупателей за несоблюдение закона о ношении масок.



«Будьте добрее друг к другу. Давайте! Наблюдая все эти ролики на YouTube и TMZ, где все сходят с ума, я понимаю, что нервы расшатаны, потому что все напуганы — что будет дальше, и всё такое. Ничего страшного. Солнце обязательно взойдёт, и всё наладится. И будьте добрее друг к другу. Это не требует много усилий. И носите свои чёртовы маски. Дело ведь не в вас.



Если ты чихаешь, то прикрываешься рукой. Почему бы тебе не прикрыть лицо чем-нибудь, что может спасти жизни. "Ну нет, ты не можешь указывать мне что делать!" Но вообще-то тебе постоянно говорят, что делать. Когда зажигается красный свет, тебе нужно остановить машину. "Нет, я не хочу останавливаться. Но дело то не в тебе. Потому что если ты проедешь на красный свет, то, возможно, ты кого-то убьёшь. Так что когда горит красный, это тебе говорят остановиться.



Надень чёртову маску. Дело не в тебе, а в остальных!»













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