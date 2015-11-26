GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
В пятницу (28 августа) Илон Маск представил свинью по кличке Гертруда с компьютерным чипом размером с монету в мозгу, чтобы продемонстрировать свои амбициозные планы по созданию работающего интерфейса «мозг-машина».
Миллиардер-предприниматель в интернет-трансляции сказал:
«Это что-то вроде "Фитбита" в черепе с крошечными проводами».
Neuralink уже подала заявку на проведение испытаний на человеке, надеясь запустить эти экспериментальные испытания к концу этого года, если они будут одобрены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США.
Маск сказал, что в случае успеха такой мозговой имплант может произвести революцию в медицине, — например, в лечении черепно-мозговых травм, депрессии, наркомании и других неврологических расстройств.
Simmons отреагировал на это сообщение в своём Твиттер-аккаунте:
«Невероятно восхищаюсь Илоном Маском и его фирмой NEURALINK. Это поможет миллионам людей. Погуглите это».
По данным The Verge, первые клинические испытания будут проведены на небольшом количестве пациентов с тяжёлыми повреждениями спинного мозга, чтобы убедиться, что это будет работать и будет безопасно.
Компания "Neuralink", основанная в 2016 году, ранее тестировала проводную версию своего импланта на крысах.
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