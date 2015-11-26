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Gene Simmons

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27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

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7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин

31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 июн 2018 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго

15 апр 2018 : 		 VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS

4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»

4 апр 2018 : 		 GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»

26 мар 2018 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS

21 мар 2018 : 		 GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником

1 фев 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS

25 янв 2018 : 		 GENE SIMMONS исполнил классику KISS

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
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GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска



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В пятницу (28 августа) Илон Маск представил свинью по кличке Гертруда с компьютерным чипом размером с монету в мозгу, чтобы продемонстрировать свои амбициозные планы по созданию работающего интерфейса «мозг-машина».

Миллиардер-предприниматель в интернет-трансляции сказал:

«Это что-то вроде "Фитбита" в черепе с крошечными проводами».

Neuralink уже подала заявку на проведение испытаний на человеке, надеясь запустить эти экспериментальные испытания к концу этого года, если они будут одобрены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США.

Маск сказал, что в случае успеха такой мозговой имплант может произвести революцию в медицине, — например, в лечении черепно-мозговых травм, депрессии, наркомании и других неврологических расстройств.

Simmons отреагировал на это сообщение в своём Твиттер-аккаунте:

«Невероятно восхищаюсь Илоном Маском и его фирмой NEURALINK. Это поможет миллионам людей. Погуглите это».

По данным The Verge, первые клинические испытания будут проведены на небольшом количестве пациентов с тяжёлыми повреждениями спинного мозга, чтобы убедиться, что это будет работать и будет безопасно.

Компания "Neuralink", основанная в 2016 году, ранее тестировала проводную версию своего импланта на крысах.

GENE SIMMONS Praises ELON MUSK





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Possessed


2 сен 2020, 13:40		И думает: "Вот бы гешефт с Илоном замутить, чтобы стало больше фанатов Кисс и чтобы э̶т̶и̶ ̶с̶в̶и̶н̶к̶и̶ ̶б̶р̶о̶с̶а̶л̶и̶с̶ь̶ ̶н̶а̶ ̶к̶о̶м̶б̶и̶к̶о̶р̶м̶ они покупали больше билетов и мерча"))

ElectricRetard


2 сен 2020, 13:55		Ну ето конечно же чипирование населения под предлогом вакцинации и все такое.

Petrovich Sexyy


2 сен 2020, 14:08		Жду комментариев Михалкова и Кинчева.

gravitgroove


2 сен 2020, 14:48		Я бы поверил Илону, в его благие намерения, если бы в качестве испытуемых были Граймс и их общая личинка X Æ A-12.

for example


2 сен 2020, 15:30		gravitgroove, истинно так!


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