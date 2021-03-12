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Gene Simmons

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15 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS продает дом. Но дороже

13 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»

9 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»

5 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»

30 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными

27 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»

21 янв 2021 : 		 Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»

4 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
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|||| сегодня

GENE SIMMONS продает дом. Но дороже



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По сообщению TMZ, GENE SIMMONS вновь выставил на продажу свой особняк в Benedict Canyon, но уже за 25 миллионов долларов. В октябре он предлагался всего за 22 миллиона.

GENE SIMMONS Re-Lists Beverly Hills Mansion At Higher Price





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

skycancer


15 мар 2021, 20:57		Отличная новость про музыку! Очень интересно!

olly71


15 мар 2021, 21:21		Когда ты не хочешь ничего продавать но тебе нужен повод что б о тебе говорили в новостях ты выставляешь на продажу вещь в четыре раза дороже чем она реально стоит понимая что небудет даже желающих обсудить продажу но будут сплетни и пересуды . Цель достигнута !

VAMPCUT


15 мар 2021, 21:32		Льготная ипотека, мать её , цены разогрела..

Orthodox


15 мар 2021, 21:54		ufx, где ты, когда так нужен?! - тут у Симмонса дворец!


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