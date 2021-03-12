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GENE SIMMONS продает дом. Но дороже



По сообщению TMZ, GENE SIMMONS вновь выставил на продажу свой особняк в Benedict Canyon, но уже за 25 миллионов долларов. В октябре он предлагался всего за 22 миллиона.













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