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GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»



Gene Simmons отреагировал на недавние эмоциональные высказывания Ace'а Frehley в социальных сетях, в котором бывший гитарист KISS назвал своего бывшего товарища по группе «м***ком и сексуально озабоченным».



Перед туром KISS "End Of The Road", который стартовал в прошлом месяце, Frehley ответил на некоторые комментарии, сделанные Simmons'ом по поводу возможного воссоединения оригинального состава группы, опровергнув утверждение Gene'а о том, что Ace был уволен из KISS три раза (он говорит, что ушёл сам), утверждая, что что Simmons лапал жену Ace'а во время одного из выступлений басиста в "Vault Experience" в Лос-Анджелесе, и обвинил Simmons'а и фронтмена KISS Paul'а Stanley в том, что он пытался «сорвать мою сольную карьеру несколько раз за эти годы». После обвинений он переключился на угрозы: «Без полноценного и искреннего извинения, предложения вернуть мне мою старую работу и удаления Tommy [Thayer'а] с трона, который я создал, всем не поздоровится, и они [так сказано в его тексте] на этом не остановятся. Поехали!»



Он закончил пост со своим изображением, где он указывает на камеру с надписью: «Перчатки сняты!»



В новом интервью Los Angeles Times Simmons отказался вдаваться в подробности о взрывных замечаниях Ace'а: «Я не скажу ничего для печати, кроме того, что люблю Ace'а и Peter'a [Criss'a, оригинального барабанщика KISS], и я буду благодарен им всегда — они так же важны, как я и Пол Paul, для создания группы. Я не собираюсь делать предположения о том, почему эмоции настолько изменчивы, но это случилось раньше».















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