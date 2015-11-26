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Gene Simmons

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20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов

7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин

31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 июн 2018 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго

15 апр 2018 : 		 VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS

4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»

4 апр 2018 : 		 GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»

26 мар 2018 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS

21 мар 2018 : 		 GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником

1 фев 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS

25 янв 2018 : 		 GENE SIMMONS исполнил классику KISS

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте

10 ноя 2017 : 		 Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS

17 окт 2017 : 		 Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS

29 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»

20 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»

13 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично

10 сен 2017 : 		 В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN

5 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета

21 авг 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
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GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»



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Gene Simmons отреагировал на недавние эмоциональные высказывания Ace'а Frehley в социальных сетях, в котором бывший гитарист KISS назвал своего бывшего товарища по группе «м***ком и сексуально озабоченным».

Перед туром KISS "End Of The Road", который стартовал в прошлом месяце, Frehley ответил на некоторые комментарии, сделанные Simmons'ом по поводу возможного воссоединения оригинального состава группы, опровергнув утверждение Gene'а о том, что Ace был уволен из KISS три раза (он говорит, что ушёл сам), утверждая, что что Simmons лапал жену Ace'а во время одного из выступлений басиста в "Vault Experience" в Лос-Анджелесе, и обвинил Simmons'а и фронтмена KISS Paul'а Stanley в том, что он пытался «сорвать мою сольную карьеру несколько раз за эти годы». После обвинений он переключился на угрозы: «Без полноценного и искреннего извинения, предложения вернуть мне мою старую работу и удаления Tommy [Thayer'а] с трона, который я создал, всем не поздоровится, и они [так сказано в его тексте] на этом не остановятся. Поехали!»

Он закончил пост со своим изображением, где он указывает на камеру с надписью: «Перчатки сняты!»

В новом интервью Los Angeles Times Simmons отказался вдаваться в подробности о взрывных замечаниях Ace'а: «Я не скажу ничего для печати, кроме того, что люблю Ace'а и Peter'a [Criss'a, оригинального барабанщика KISS], и я буду благодарен им всегда — они так же важны, как я и Пол Paul, для создания группы. Я не собираюсь делать предположения о том, почему эмоции настолько изменчивы, но это случилось раньше».



GENE SIMMONS Responds To ACE FREHLEY




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

YNWA


20 фев 2019, 12:07		Эйс таки бухнул и принялся строчить гневные комменты в лицокниге?))

Reflection


20 фев 2019, 12:22		Эйс очень старается сделать все, чтобы его не пригласили в последний тур группы: требует большой гонорар, краситься в одной гримерке, выгнать Томми, а теперь еще и гневный пост с требованием извинений. У КИСС так то дело и без него нормально идут.
Хотя скорее всего у Эйса просто что-то вроде звездной болезни.


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