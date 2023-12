сегодня



DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»



Desmond Child, автор песен и продюсер, создавший десятки хитов, включая песни Bon Jovi "Livin' On A Prayer", Joan Jett "I Hate Myself For Loving You", Aerosmith "Dude Looks Like A Lady" и Alice Cooper "Poison", выпустил свои первые мемуары "Livin' On a Prayer: Big Songs Big Life" в сентябре в Северной Америке при поддержке Radius Book Group. Мемуары с предисловием вокалиста/гитариста KISS Paul'a Stanley вышли в Великобритании 2 ноября в издательстве Radius.



Desmond Child побеседовал с греческим порталом Rockpages.gr, чтобы рассказать о своей автобиографии, жизни, карьере и сочинении песен. В частности, он сказал:



«Я написал около 3000 песен. Из этих трёх тысяч, возможно, половина была записана. И из них 80 или 90 попали в Топ-40. Из них где-то 20 или около того попали в Топ-20. Может быть, 12 попали в Топ-10, а семь или восемь стали № 1. Итак, потребовалось 3000 песен, и многие из них были плохими, чтобы создать несколько хороших, которые выдержали испытание временем.



Gene Simmons назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор! Я не доктор, я никогда не дорабатываю чьи-то песни. Я прихожу с чистым листом. Я не знаю, что должно получиться, и мы сотрудничаем. Я сотрудничал с Paul'ом Stanley в работе над большинством наших совместных песен. Так что, возможно, у Gene'a были свои соавторы, и потом они собирались и выбирали лучшие из песен. Так что Gene и Paul работали в два приёма.



Мы достаточно успешно поработали... "I Was Made For Lovin' You", "Heaven's On Fire", "Uh! All Night", "You Make Me Rock Hard", "King Of The Mountain", "Who Wants To Be Lonely"... Я люблю эту песню. Я думаю, что эта песня очень глубокая. И она на самом деле не для поклонников KISS, скажем так. Но, я думаю, Полу хотелось быть более выразительным, поэтому она и появилась на свет».







