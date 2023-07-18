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GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»



Во время нового выпуска программы "Piers Morgan Uncensored" бас-гитариста/вокалиста группы KISS Gene'a Simmons'a спросили, что он думает насчёт искусственного интеллекта (ИИ), особенно в музыкальном бизнесе, на что он ответил:



«Отложим в сторону музыкальный бизнес, меня беспокоит отсутствие законодательства на этот счёт. Когда вы попадаете на новую, скажем так, планету, вы собираетесь высадиться на неё, там, очевидно, появятся возможности, полезные ископаемые и прочее — разнообразные возможности. Без правил игры... Это всё равно что играть в спорт без правил. Кто и что будет делать? Нужны определённые правила, которые были бы приятны и полезны для человечества - мужского, женского, трансчеловеческого, всех видов. Надеюсь, я сейчас никого не забыл упомянуть?



Проблема с ИИ не в том... ИИ уже существует, нравится вам это или нет. Так что давайте посмотрим на это с умом и примем соответствующие законы. ИИ создаёт песню, используя мой голос, или то, что звучит как мой голос, с новой песней, и она звучит точно так же, как я, и это определённо так. Так вот, когда вы её покупаете, кому принадлежат авторские и издательские права, если это сделал ИИ? Мне, потому что это звучит, как я? Вы можете поклясться, что это пел я. Так что это неизведанные ранее территории».



На вопрос о том, волнует ли его, если ИИ будет использовать его голос для создания новой песни, Gene ответил:



«Мы сможем договориться».







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