Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 33
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 18
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
*Новое видео DOGMA 13
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 13
*Вокалиста LAMB OF GOD постригли 12
*DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я ... 11
*SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновил Губка Боб!» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 33
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 18
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



18 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»

13 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»

12 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$

24 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS продал дом

20 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента

22 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»

6 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»

12 дек 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»

30 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом

22 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS сбросил миллион

15 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS очистился

25 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»

20 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма

15 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»

21 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»

9 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS продал миллион бутылок

30 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене

17 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отказался танцевать

2 июл 2022 : 		 GENE SIMMONS скинул ещё

30 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»

1 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока

30 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»

3 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»

26 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском

23 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»

5 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье немного того...»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»



zoom
Во время нового выпуска программы "Piers Morgan Uncensored" бас-гитариста/вокалиста группы KISS Gene'a Simmons'a спросили, что он думает насчёт искусственного интеллекта (ИИ), особенно в музыкальном бизнесе, на что он ответил:

«Отложим в сторону музыкальный бизнес, меня беспокоит отсутствие законодательства на этот счёт. Когда вы попадаете на новую, скажем так, планету, вы собираетесь высадиться на неё, там, очевидно, появятся возможности, полезные ископаемые и прочее — разнообразные возможности. Без правил игры... Это всё равно что играть в спорт без правил. Кто и что будет делать? Нужны определённые правила, которые были бы приятны и полезны для человечества - мужского, женского, трансчеловеческого, всех видов. Надеюсь, я сейчас никого не забыл упомянуть?

Проблема с ИИ не в том... ИИ уже существует, нравится вам это или нет. Так что давайте посмотрим на это с умом и примем соответствующие законы. ИИ создаёт песню, используя мой голос, или то, что звучит как мой голос, с новой песней, и она звучит точно так же, как я, и это определённо так. Так вот, когда вы её покупаете, кому принадлежат авторские и издательские права, если это сделал ИИ? Мне, потому что это звучит, как я? Вы можете поклясться, что это пел я. Так что это неизведанные ранее территории».

На вопрос о том, волнует ли его, если ИИ будет использовать его голос для создания новой песни, Gene ответил:

«Мы сможем договориться».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 июл 2023
Tomahawk
Что ребе Виц имел ввиду под "трансчеловеческим"?
18 июл 2023
gravitgroove
Tomahawk, не знаю, что именно он говорил (как известно из поговорки: "кто о чем, а свинка о желуде"), но обычно это означает ИИ в центре всего, кибернетика и аугумации и протезирование, связанное с по и чипами, интегрированным в цнс, а дальше полный перенос сознания.

просмотров: 343

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом