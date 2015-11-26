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GENE SIMMONS : «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»



GENE SIMMONS в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, имел ли он в виду под фразой «рок мёртв» снижение доли рока в эфирах радиостанций или стримов:



«Во всех отношениях. А виноваты молодые фанаты. Ты убил то, что любишь. Потому что как только пришёл стриминг, ты отнял шанс у новых великих групп, которые находятся в тени, кто не может бросить свою ежедневную работу, потому что ты не можешь заработать ни цента, выкладывая в стримы свою музыку, потому что когда ты скачиваешь песню, тебе капает одна сотая или одна тысячная цента. И поэтому у тебя должны быть миллионы и даже миллиарды стримов, чтобы ты мог заработать несколько штук. Вот так фанаты всё и убили. Значит, бизнес мёртв. И это значит, что у следующих BEATLES или у следующего ещё кого-то, подставьте имя сами, не будет шанса, какой, к примеру, был у нас. У нас были звукозаписывающие компании, которые дали нам миллионы долларов, чтобы мы могли делать записи и гастролировать, и мы не волновались о работе с девяти до пяти. Потому что когда ты беспокоишься о ежедневной работе, у тебя нет времени сидеть и посвящать себя своему искусству, что бы это ни было.



Итак, сейчас мы сыграем в игру. С 1958 по 1988 годы — это 30 лет. За это время у нас появились Элвис Пресли, The BEATLES, Джими Хендрикс, THE [ROLLING] STONES, тысячи разных групп. Были Дэвид Боуи, Принс, U2, может быть, мы [KISS] в 70-х, AC/DC, METALLICA, и так далее, и так далее. И диско — были Мадонна и Мотаун — отличная чёрная музыка — навечно. С 1988 года по сегодняшний день кто новые BEATLES? Прошло больше 30 лет. Примерно в то же время появился Napster, и начались все эти нелегальные скачивания. Лиса заходит и крадёт первое яйцо из курятника, а когда её не убивают, все остальные лисы говорят: "Эй, мы можем получить яйца бесплатно". Не успеешь оглянуться, как фермер бросает работу, и в продуктовых магазинах больше нет яиц. Продуктовый магазин уходит из бизнеса, грузовики, которые доставляют кур, яйца — уходят из бизнеса только потому, что вы не убили ту первую лису, которая пришла украсть яйца.



Так кто же новые BEATLES?»













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