GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»
GENE SIMMONS в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, имел ли он в виду под фразой «рок мёртв» снижение доли рока в эфирах радиостанций или стримов:
«Во всех отношениях. А виноваты молодые фанаты. Ты убил то, что любишь. Потому что как только пришёл стриминг, ты отнял шанс у новых великих групп, которые находятся в тени, кто не может бросить свою ежедневную работу, потому что ты не можешь заработать ни цента, выкладывая в стримы свою музыку, потому что когда ты скачиваешь песню, тебе капает одна сотая или одна тысячная цента. И поэтому у тебя должны быть миллионы и даже миллиарды стримов, чтобы ты мог заработать несколько штук. Вот так фанаты всё и убили. Значит, бизнес мёртв. И это значит, что у следующих BEATLES или у следующего ещё кого-то, подставьте имя сами, не будет шанса, какой, к примеру, был у нас. У нас были звукозаписывающие компании, которые дали нам миллионы долларов, чтобы мы могли делать записи и гастролировать, и мы не волновались о работе с девяти до пяти. Потому что когда ты беспокоишься о ежедневной работе, у тебя нет времени сидеть и посвящать себя своему искусству, что бы это ни было.
Итак, сейчас мы сыграем в игру. С 1958 по 1988 годы — это 30 лет. За это время у нас появились Элвис Пресли, The BEATLES, Джими Хендрикс, THE [ROLLING] STONES, тысячи разных групп. Были Дэвид Боуи, Принс, U2, может быть, мы [KISS] в 70-х, AC/DC, METALLICA, и так далее, и так далее. И диско — были Мадонна и Мотаун — отличная чёрная музыка — навечно. С 1988 года по сегодняшний день кто новые BEATLES? Прошло больше 30 лет. Примерно в то же время появился Napster, и начались все эти нелегальные скачивания. Лиса заходит и крадёт первое яйцо из курятника, а когда её не убивают, все остальные лисы говорят: "Эй, мы можем получить яйца бесплатно". Не успеешь оглянуться, как фермер бросает работу, и в продуктовых магазинах больше нет яиц. Продуктовый магазин уходит из бизнеса, грузовики, которые доставляют кур, яйца — уходят из бизнеса только потому, что вы не убили ту первую лису, которая пришла украсть яйца.
НELLECTOR
Пусть у путена спросит, который обосрался убить Телеграм и теперь бессильно шипит на ютуб.
НELLECTOR
Слышь, Киркор, во всём малолетки виноваты, считает Джинн)
hansi_hrb
ElectricRetard
Дык он же сам старпер.
>С 1988 года по сегодняшний день кто новые BEATLES?
Ну вообще Нирвана, но ей чутка не повезло закончиться очень быстро. Или наоборот повезло...
А если брать из совсем уж современных - очевидный Канье Уэст. Он гений мать его. Голос поколения!
Petrovich Sexyy
olly71
НELLECTOR
Киркор несколько раз обозвал тебя старым пердуном, а себя прогрессивной молодёжью и ты даже что-то писал в ответ. Это был не ты?
ElectricRetard
НELLECTOR
ElectricRetard
Давай закончим уже на этом.
Ress
Svarg_1349
Svarg_1349
Orthodox
Столько, сколько было групп в 60-80-е годы уже никогда не будет, и таких великих групп, которые были в 60-80-е годы уже никогда не будет, хоть ты сто раз обтеребонькайся на Билли Айлиш и десяток ноунеймов, играющих джент.
Санчез
Sad but True(((
Ace Frehley
ElectricRetard
Участник группы "Kiss" в целом не может рассуждать о серьезной музыке. Потому Канье в самый раз пример.
HELLECTOR
Вообще, сука, не человек.
hansi_hrb
Reflection
Maestro vs
Где Битлз, Джин? Не устал про них спрашивать? Ну так и я спрошу - а кому всрались твои новые битлз в 2021? Допустим, только мне и немногим таким старым опездолам, как я.
Но кого должно ебать моё мнение?
Mad Katz
gravitgroove
hansi_hrb
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Будет другой шанс. В твиче, ютубе, виаре, тиктоке или еще где. Для каждого следующего поколения или витка развития будет свой шанс, будет всегда. Он может казаться закостенелым старикам пошлым, нелепым, несуразным, но молодежь его примет и с точки зрения молодого у него будет такая же крутая молодость как у шестидесятника. К тому же сейчас куда больше возможностей для творчества. На телефон можно снять и сделать годноту. Порог вхождения в творчество любое, удешевился. Это же круто. Много новых идей, пусть и замешанных на переработке старого, но они не становятся от этого хуже. Я недавно смотрел сериал абстракция, это интервью и рассказы о творческом пути самых разных людей, от дизайнеров шрифтов, до архитекторов и световиков. И вот всем им уже за 40 или старше и люди не ноют, а до сих пор делают трендовые вещи. И делали их раньше. И кайфуют от новых возможностей. А парик сидит и ноет. А вместе с ним стада других долобене. Хорошая книга я легенда. Именно о таких.
for example
hansi_hrb
gravitgroove
У монеты две стороны. Меня в этом всем больше немного корёжит, что в основная фактическая прибыль идет от рекламодателей. Немного осталось, что на концертах будут делать рекламную паузу раз в 10ть минут, а шмотки брендов и так рекламируют все кому не лень.
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