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Gene Simmons

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9 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»

5 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»

30 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными

27 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»

21 янв 2021 : 		 Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»

4 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов

7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
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GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»



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GENE SIMMONS в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, имел ли он в виду под фразой «рок мёртв» снижение доли рока в эфирах радиостанций или стримов:

«Во всех отношениях. А виноваты молодые фанаты. Ты убил то, что любишь. Потому что как только пришёл стриминг, ты отнял шанс у новых великих групп, которые находятся в тени, кто не может бросить свою ежедневную работу, потому что ты не можешь заработать ни цента, выкладывая в стримы свою музыку, потому что когда ты скачиваешь песню, тебе капает одна сотая или одна тысячная цента. И поэтому у тебя должны быть миллионы и даже миллиарды стримов, чтобы ты мог заработать несколько штук. Вот так фанаты всё и убили. Значит, бизнес мёртв. И это значит, что у следующих BEATLES или у следующего ещё кого-то, подставьте имя сами, не будет шанса, какой, к примеру, был у нас. У нас были звукозаписывающие компании, которые дали нам миллионы долларов, чтобы мы могли делать записи и гастролировать, и мы не волновались о работе с девяти до пяти. Потому что когда ты беспокоишься о ежедневной работе, у тебя нет времени сидеть и посвящать себя своему искусству, что бы это ни было.

Итак, сейчас мы сыграем в игру. С 1958 по 1988 годы — это 30 лет. За это время у нас появились Элвис Пресли, The BEATLES, Джими Хендрикс, THE [ROLLING] STONES, тысячи разных групп. Были Дэвид Боуи, Принс, U2, может быть, мы [KISS] в 70-х, AC/DC, METALLICA, и так далее, и так далее. И диско — были Мадонна и Мотаун — отличная чёрная музыка — навечно. С 1988 года по сегодняшний день кто новые BEATLES? Прошло больше 30 лет. Примерно в то же время появился Napster, и начались все эти нелегальные скачивания. Лиса заходит и крадёт первое яйцо из курятника, а когда её не убивают, все остальные лисы говорят: "Эй, мы можем получить яйца бесплатно". Не успеешь оглянуться, как фермер бросает работу, и в продуктовых магазинах больше нет яиц. Продуктовый магазин уходит из бизнеса, грузовики, которые доставляют кур, яйца — уходят из бизнеса только потому, что вы не убили ту первую лису, которая пришла украсть яйца.

Так кто же новые BEATLES?»

GENE SIMMONS Says





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КомментарииСкрыть/показать 27 )

НELLECTOR


9 фев 2021, 16:02		Я всё не могу понять, как он предлагает убить стриминги? Как убить сервисы по скачиванию.
Пусть у путена спросит, который обосрался убить Телеграм и теперь бессильно шипит на ютуб.

НELLECTOR


9 фев 2021, 16:03		И кстати, про молодёжь.
Слышь, Киркор, во всём малолетки виноваты, считает Джинн)

hansi_hrb


9 фев 2021, 16:16		Да сейчас полно классных исполнителей, что этот парик несет) Хоть в попсе, хоть в рэпе, хоть в металле. И самое крутое, что их стало больше, чем было раньше. А

ElectricRetard


9 фев 2021, 16:29		>Слышь, Киркор, во всём малолетки виноваты, считает Джинн)
Дык он же сам старпер.

>С 1988 года по сегодняшний день кто новые BEATLES?
Ну вообще Нирвана, но ей чутка не повезло закончиться очень быстро. Или наоборот повезло...

А если брать из совсем уж современных - очевидный Канье Уэст. Он гений мать его. Голос поколения!

Petrovich Sexyy


9 фев 2021, 16:34		Можно по разному относиться к данному вопросу, но вот это уже откровенное старческое брюзжанье.

olly71


9 фев 2021, 16:38		Если сократить смысл сказаного им то получится * Дайте мне денег . У меня всё ещё недостаточно денег Закройте всё на свете и верните миллионные продажи дисков Мне всё ещё недостаточно денег *

НELLECTOR


9 фев 2021, 16:38		>>>Дык он же сам старпер.

Киркор несколько раз обозвал тебя старым пердуном, а себя прогрессивной молодёжью и ты даже что-то писал в ответ. Это был не ты?

ElectricRetard


9 фев 2021, 16:41		Я про то, что Киркор скажет, что Джин - сам старпер.

НELLECTOR


9 фев 2021, 17:04		Какая разница, что скажет Киркор, если его обвинил сам Джин Симмонс)

ElectricRetard


9 фев 2021, 18:15		>Какая разница, что скажет Киркор
Давай закончим уже на этом.

Ress


9 фев 2021, 18:24		еее роцк

Svarg_1349


9 фев 2021, 18:33		Хеллектор даже здесь приплел Путина. Уровень.

Svarg_1349


9 фев 2021, 18:42		Ну а если серьезно. То отчасти Джин прав. Нулевые и десятые это сплошная погоня по кругу и отсутствие крупных и влиятельных имен.

Orthodox


9 фев 2021, 18:54		hansi_hrb, "самое крутое, что их стало больше, чем было раньше. А" )))) "Раньше я ел чёрную икру и запивал шампанским - стабильно, раз в неделю, а теперь я ем гамбургеры раз в день - очевидно же, что я начал жрать более роскошно!"
Столько, сколько было групп в 60-80-е годы уже никогда не будет, и таких великих групп, которые были в 60-80-е годы уже никогда не будет, хоть ты сто раз обтеребонькайся на Билли Айлиш и десяток ноунеймов, играющих джент.

Санчез


9 фев 2021, 19:16		>Ну а если серьезно. То отчасти Джин прав. Нулевые и десятые это сплошная погоня по кругу и отсутствие крупных и влиятельных имен.
Sad but True(((

Ace Frehley


9 фев 2021, 19:24		Джин прав. Реально, кто говорит, что музыки стало больше и она лучше, просто глухой. И да, Канье Уэст не музыкант... , речь в интервью, как я понял, о серьезной музыке.

ElectricRetard


9 фев 2021, 19:39		>речь в интервью, как я понял, о серьезной музыке
Участник группы "Kiss" в целом не может рассуждать о серьезной музыке. Потому Канье в самый раз пример.

HELLECTOR


9 фев 2021, 19:40		>>>Канье Уэст не музыкант

Вообще, сука, не человек.

hansi_hrb


9 фев 2021, 20:07		Orthodox я выразил свое мнение. Мне не нравятся битлз, не нравится многое из 70-х и вообще похуй великие группы если их музыка меня не цепляет. То положение вещей которое есть сейчас, со стримингом и относительно новыми командами без великих туров как у кисс, которых я тоже не слушаю, меня вполне устраивает. Очень часто, лично мне даже нонеймы с бандкампа заходят. И джин может что угодно рассказывать, но для творчества миллионы не нужны. Они ничего не имеют общего с музыкой.

Reflection


9 фев 2021, 20:09		Внезапно, от ханси прозвучала дельная мысль, с которой я соглашусь.

Maestro vs


9 фев 2021, 20:20		Хуле он доебался до рока-то? Долобене, задолбал. У сраных нигеров, которые блять миллиардеры, ну Уэст этот, думаю, много кто ещё, я ниепу имена - стримиги не воруют шоли деньги? Прям выборочно у рокеров только? Дебил. Значит, дело в чём-то другом, может быть, изменилось поколение, время, психология, сами артисты, если кое-кто (многие) из музыкантов всё же живут припеваючи? И выходит, что они приспособились к новым правилам, они на коне, они лидеры и именно они и нужны новому поколению, новому миру, всей этой уёбищной тиктоковой молодёжи?
Где Битлз, Джин? Не устал про них спрашивать? Ну так и я спрошу - а кому всрались твои новые битлз в 2021? Допустим, только мне и немногим таким старым опездолам, как я.
Но кого должно ебать моё мнение?

Mad Katz


9 фев 2021, 20:29		Есть подозрение, что метал роцк не подох как тот же джаз или кинематограф только потому, что стал по сути не слишком коммерческим. Взять даже монстров типа Korpiklaani, все на основных работах окладят, невзирая на то, что в финке в опщем можно музыкой заниматься сидя на пособии.

gravitgroove


9 фев 2021, 20:41		Когда не было стримингов с лицензиями, люди в штатах скачивали музыку с потом на лбу, даже сидя через VPN, потом появились приватные трекеры и им стало проще получать халявный доступ без опасений, что к ним в дом зайдет два агента FBI, чтобы конфисковать "железо" на экспертизу. ТАк что тут дело не только в конечном пользователе, но и в подходе корпораций - они сами сделали шаг к этому, но могли бы продолжать бодаться, как это было в первой половине 00-х.

hansi_hrb


9 фев 2021, 20:47		И это значит, что у следующих BEATLES или у следующего ещё кого-то, подставьте имя сами, не будет шанса, какой, к примеру, был у нас.
--------------------
Будет другой шанс. В твиче, ютубе, виаре, тиктоке или еще где. Для каждого следующего поколения или витка развития будет свой шанс, будет всегда. Он может казаться закостенелым старикам пошлым, нелепым, несуразным, но молодежь его примет и с точки зрения молодого у него будет такая же крутая молодость как у шестидесятника. К тому же сейчас куда больше возможностей для творчества. На телефон можно снять и сделать годноту. Порог вхождения в творчество любое, удешевился. Это же круто. Много новых идей, пусть и замешанных на переработке старого, но они не становятся от этого хуже. Я недавно смотрел сериал абстракция, это интервью и рассказы о творческом пути самых разных людей, от дизайнеров шрифтов, до архитекторов и световиков. И вот всем им уже за 40 или старше и люди не ноют, а до сих пор делают трендовые вещи. И делали их раньше. И кайфуют от новых возможностей. А парик сидит и ноет. А вместе с ним стада других долобене. Хорошая книга я легенда. Именно о таких.

for example


9 фев 2021, 21:15		Очень жаль, что порог вхождения в любое творчество удешевился. И теперь каждая малолетняя шаболда имеет возможность крутить своей жопой в каком-нибудь тиктоке, а бездарный пидарас с умным видом задрачивать гитару в ютубе и выкладывать свои высеры в свободный доступ.

hansi_hrb


9 фев 2021, 21:21		всегда есть выбор не смотреть/не слушать, заблокировать, создать ленту итд

gravitgroove


9 фев 2021, 21:43		"Очень жаль, что порог вхождения в любое творчество удешевился"

У монеты две стороны. Меня в этом всем больше немного корёжит, что в основная фактическая прибыль идет от рекламодателей. Немного осталось, что на концертах будут делать рекламную паузу раз в 10ть минут, а шмотки брендов и так рекламируют все кому не лень.


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