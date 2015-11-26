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Gene Simmons

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|||| 17 авг 2021

GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH



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GENE SIMMONS подтвердил в одном из недавних интервью, что DAVID LEE ROTH больше не будет играть на разогреве KISS в рамках перенесенных дат тура "End Of The Road":

«Стоит отметить, что во времена расцвета Dave'a никто не делал того, что делал он. Он был идеальным фронтменом. Ни [Robert] Plant, ни Rod Stewart, никто. Он был фронтменом гораздо круче любого другого. А потом, я не знаю, что с ним случилось... что-то. И вы получили современного Dave'a. Я предпочитаю вспоминать Элвиса Пресли в его расцвете. С кривыми губами, в Мемфисе, ну, вы знаете, делающего все это. Я не хочу думать о раздутом голом Элвисе на полу в ванной».

GENE SIMMONS Doesn't Know What Happened To DAVID LEE ROTH



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


17 авг 2021, 21:40		Род Стюарт очень Крут!!!
Какой Дэвид?
Плант тоже хороших альбомов предложил людям :-)
Джин ...кроме секондхенда не предлагает публике-НИЧЕГО....кроме фигурок,логотипов,прочего мерча и нытья,что рока нет.


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