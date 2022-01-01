23 мар 2022



GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»



GENE SIMMONS в рамках недавнего интервью выразил мнение, что расизм в Америке существует:



«Да, [Америка] расистская. Да, она антисемитская. И всё же здесь, в Америке, нет никаких ограничений. У вас может быть афроамериканский президент, у вас может быть альтернатива — полурасистский, полуэкстремистский президент — всё возможно. Вот почему я по-прежнему преклоняюсь перед идеей Америки: она может стать лучше, и она станет лучше.



Люди думают о Мартине Лютере Кинге, который добился больших успехов для афроамериканцев и словно выломал дверь, чтобы справиться с этим. И мы должны справиться с этим. Мы должны поладить друг с другом и перестать относиться к афроамериканцам, особенно к афроамериканцам, так ужасно в Америке. Расизм должен прекратиться!»







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