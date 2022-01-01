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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
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Gene Simmons

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23 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»

5 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье немного того...»

2 фев 2022 : 		 GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс

18 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS — о Стэне Ли

12 янв 2022 : 		 В гостях у GENE'a SIMMONS'a

4 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS об установках на 2022

13 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS снизил цену на дом

23 ноя 2021 : 		 Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a

17 ноя 2021 : 		 ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги

17 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»

29 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом. Опять!

23 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца

22 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS продаёт дом

27 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS продал особняк

15 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID

7 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес

6 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса

3 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом

17 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH

16 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»

12 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»

11 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни

20 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS встретился с членами конгресса

13 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны
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|||| 23 мар 2022

GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»



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GENE SIMMONS в рамках недавнего интервью выразил мнение, что расизм в Америке существует:

«Да, [Америка] расистская. Да, она антисемитская. И всё же здесь, в Америке, нет никаких ограничений. У вас может быть афроамериканский президент, у вас может быть альтернатива — полурасистский, полуэкстремистский президент — всё возможно. Вот почему я по-прежнему преклоняюсь перед идеей Америки: она может стать лучше, и она станет лучше.

Люди думают о Мартине Лютере Кинге, который добился больших успехов для афроамериканцев и словно выломал дверь, чтобы справиться с этим. И мы должны справиться с этим. Мы должны поладить друг с другом и перестать относиться к афроамериканцам, особенно к афроамериканцам, так ужасно в Америке. Расизм должен прекратиться!»

GENE SIMMONS: Racism In America




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КомментарииСкрыть/показать 4 )
23 мар 2022, 19:37
старый еврейский ебанат видимо не знает, что отмена сегрегации наоборот, усилила расизм.
23 мар 2022, 19:45
Ебучий индеец !внезапно! понял, что в АСАШАЕ ненавидят индейцев и там есть расизм. ЛУЛЪ
23 мар 2022, 23:28
Этот Мусчина видать давно не ходил в "определённые" районы
Может тогда он бы пересмотрел свою точку :-)
23 мар 2022, 23:32
Он еще и за лохокост поди топит.


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