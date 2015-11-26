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GENE SIMMONS : «Марихуана в разных формах может помочь людям»



Басист/вокалист KISS Gene Simmons ещё раз признал, что в прошлом был «совершенно неправ» в отношении терапевтических свойств марихуаны.



Simmons, который всегда пропагандировал трезвый образ жизни и глумился над сверстниками, которые употребляют наркотики и кайфуют, попал в заголовки новостей в марте 2018 года, когда он получил странную новую подработку в качестве «главного пропагандиста» в канадской компании Invictus, занимающейся выращиванием лечебной марихуаны и удобрениями.



Для тех, кто был удивлён этими новыми контактами, учитывая тот факт, что Simmons официально заявлял о том, что он никогда не пробовал марихуану, Gene объяснил свою позицию во время интервью для SmallCapPower на конференции New Green Frontier в 2018 году, состоявшейся 19 ноября в Торонто, Онтарио, Канада, в которой участвовали инвесторы в компании, занимающиеся марихуаной.



«Должен признать, что в прошлом был совершенно неправ по этому поводу, — сказал он. — Я думал, что марихуана — для наркоманов и неудачников, и медленно, но верно, всё это количество исследований на протяжении многих лет, которое я видел, просто поразило меня. Я увидел маленьких девочек, страдающих от эпилепсии и втирающих мазь, не изнутри, а снаружи тела, и когда они чудесным образом излечились, я сделал выводы.



Мировая фармацевтическая индустрия не любит эту сферу, потому что марихуана в различных формах действительно будет помогать людям. Это то, что говорят мне научные сотрудники. И я говорю всем остальным, что есть много новых компаний, особенно в Канаде, и это хорошо. Некоторые из них солидные, некоторые — мусор, поэтому вам придётся разбираться в этом самостоятельно. Я верю в Invictus, и всё, что я призываю кого-либо сделать, — это пойти на Invictus-MD.com и провести собственное исследование.



Когда вы заходите в ресторан, вам дают меню. Вы думаете о том, что вам подойдёт. Всё это есть. Кое-что из этого хорошее, кое-что свежее, но есть и гнилое, и было таким долгое время. Но в целом более широкое применение конопли, я думаю, будет полезным для человечества. Конечно, это намного лучше, чем сигареты, которые могут вызвать у вас рак. С другой стороны, она может в оздоровительных целях предложить вам закуски [солёную, сладкую или жирную пищу, богатую углеводами]. Дайте-ка глянуть: я съем эти закуски или могу заболеть раком».



Simmons, который выступает в роли официального представителя, а также исполняет другие обязанности в Invictus, сообщил, что у него есть «10 миллионов акций» компании, и сказал, что он «рад этим заниматься».



Дэн Кризник, генеральный директор и президент компании Invictus, оценил деловую хватку Джина, поэтому и назначил его на эту должность. По словам Кризника, Simmons «создал одну из самых знаковых групп всех времён, а также имеет многолетний опыт по созданию успешных брендов на международном уровне в различных отраслях».



В рамках своей сделки с Invictus Simmonsсогласился опубликовать не менее 50 презентаций для инвесторов и отрасли в течение пятилетнего периода.



Gene сказал в интервью для Vancouver Sun, что его вовлекли во многие из его разнообразных начинаний прежде всего потому, что он установил личные контакты, добавив, что ему сразу же «понравился» Кризник, как только он встретил его.



«Я могу водить грузовик, но открою капот и позвоню механику, потому что он может это починить, — объяснил Simmons. — Самое важное — это взгляд с высоты 30 000 футов, потому что именно так вы можете увидеть общую картину. Будь то религия, рок-звёзды или политики, вы должны быть в состоянии рассказать историю и убедить людей, что им нужно то, что им на самом деле не нужно. То, что мы делаем в Invictus MD... Я очень оптимистично настроен, потому что это реальная тема».



















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