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GENE SIMMONS купил дом



По сообщению Dirt.com, GENE SIMMONS вместе с женой, моделью года Playboy 1982 Shannon Tweed, купили 15 марта дом в Малибу за 5,8 миллионов долларов.







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