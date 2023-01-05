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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 23
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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*

Gene Simmons

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6 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»

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30 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом

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15 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS очистился

25 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»

20 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма

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21 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»

9 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS продал миллион бутылок

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17 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отказался танцевать

2 июл 2022 : 		 GENE SIMMONS скинул ещё

30 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»

1 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока

30 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»

3 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»

26 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском

23 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»

5 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье немного того...»

2 фев 2022 : 		 GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс

18 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS — о Стэне Ли

12 янв 2022 : 		 В гостях у GENE'a SIMMONS'a

4 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS об установках на 2022

13 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS снизил цену на дом

23 ноя 2021 : 		 Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a
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GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»



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TMZ спросили у GENE'a SIMMONS'a что он думает о недавно опубликованном Rolling Stone списке 200 лучших вокалистов:

«Все в порядке. Я думал купить Rolling Stone.

Ну, это перекос. Нужно учитывать, кто популярен, а кто нет, но если задуматься, то то, насколько хорошо кто-то поет, может быть неотъемлемой частью того, что он делает. Например, если бы Джими Хендрикс — у которого была длинная... ну, на самом деле короткая карьера, но он был очень знаменит — попал бы он в American Idol? А как насчет Bob'a Dylan'a... а я писал песни с ним, я знаю этого музыканта. Сможет ли он попасть на American Idol?.

То, как хорошо ты поешь, не самое главное, главное — есть ли у тебя стиль, есть ли у тебя уникальные нотки, по которым можно сразу узнать голос».

GENE SIMMONS On KISS' Exclusion From Rolling Stone's "Greatest Singers" List - "I Don't Give A F*@k" (Video)




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