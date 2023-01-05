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GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»



TMZ спросили у GENE'a SIMMONS'a что он думает о недавно опубликованном Rolling Stone списке 200 лучших вокалистов:



«Все в порядке. Я думал купить Rolling Stone.



Ну, это перекос. Нужно учитывать, кто популярен, а кто нет, но если задуматься, то то, насколько хорошо кто-то поет, может быть неотъемлемой частью того, что он делает. Например, если бы Джими Хендрикс — у которого была длинная... ну, на самом деле короткая карьера, но он был очень знаменит — попал бы он в American Idol? А как насчет Bob'a Dylan'a... а я писал песни с ним, я знаю этого музыканта. Сможет ли он попасть на American Idol?.



То, как хорошо ты поешь, не самое главное, главное — есть ли у тебя стиль, есть ли у тебя уникальные нотки, по которым можно сразу узнать голос».







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