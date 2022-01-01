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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 15
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
*Новое видео STRATOVARIUS 10
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Gene Simmons

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22 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS сбросил миллион

15 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS очистился

25 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»

20 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма

15 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»

21 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»

9 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS продал миллион бутылок

30 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене

17 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отказался танцевать

2 июл 2022 : 		 GENE SIMMONS скинул ещё

30 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»

1 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока

30 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»

3 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»

26 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском

23 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»

5 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье немного того...»

2 фев 2022 : 		 GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс

18 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS — о Стэне Ли

12 янв 2022 : 		 В гостях у GENE'a SIMMONS'a

4 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS об установках на 2022

13 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS снизил цену на дом

23 ноя 2021 : 		 Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a

17 ноя 2021 : 		 ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги

17 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»

29 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом. Опять!
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|||| сегодня

GENE SIMMONS сбросил миллион



GENE SIMMONS скинул еще миллион за дом в Неваде.




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