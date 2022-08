GENE SIMMONS îòêàçàëñÿ òàíöåâàòü

сегодн€



GENE SIMMONS отказалс€ танцевать



GENE SIMMONS отверг предложение организаторов программы "Dancing With The Stars":



Ђ—пасибо @officialdwts "Dancing With The Stars" за предложение, но € вынужден с уважением отказатьс€, потому что иначе это будет нечестно по отношению к другим участникам Ч € в каменном веке побеждал в соревновани€х по твистуї.









Thank you @officialdwts Dancing With The Stars for the offer to be on the show. Respectfully passing. WouldnвАЩt be fair to the other contestants. I won the Twist contest back in the Stone Age рЯ§ЯрЯШО.





