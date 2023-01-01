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GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»



В рамках недавней беседы у GENE SIMMONS'a спросили, что на самом деле он чувствует по поводу того, что KISS прекратят существование в конце 2023 года, на что он ответил:



«Я по-настоящему испытываю гордость. Самое приятное было, когда я встретил своего приятеля Paul'a Stanley [гитариста/вокалиста KISS], с которым мы продолжаем поддерживать удивительные отношения. И мне всегда было так грустно, когда Леннон и McCartney, Jagger и Richards начинали враждовать. Я к тому, что даже Каин и Авель не ладили так хорошо. Мне всегда было очень грустно. Но у нас с Paul'ом есть нечто стойкое, он вроде брата, которого у меня никогда не было. Мы не во всем согласны друг с другом, но есть неизменное восхищение и уважение к его таланту, которого у меня никогда не будет, и, надеюсь, к тому кусочку головоломки, который я привношу во всё это, но которого нет у него. Это работает. Один и один — это три. Ты не можешь знать всего. Я не знаю. И когда ты встречаешь кого-то, кто является твоей родственной душой, ты можешь работать и быть лучше, чем ты когда-либо был.



Во всяком случае, если говорить начистоту, всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и нужно иметь самоуважение, гордость — это громкое слово — и любовь поклонников, чтобы понять, когда, чёрт возьми, пора уходить со сцены... И от этого трудно отказаться; такое восхищение — это нечто богоподобное. Но, во всяком случае, когда ты ещё хорошо выглядишь, когда у тебя ещё есть физические данные, необходимые для этой работы, уходи со сцены. Кстати, это касается и боксёров. Мухаммед Али, Майк Тайсон, который является моим другом, и так далее — это великие люди всех времён. И вы должны знать, когда пора покинуть вечеринку».







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