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GENE SIMMONS : «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»



GENE SIMMONS в интервью Dennis'y Miller'y осенью 2019 года ответил на вопрос о том, как стриминг-сервисы влияют на индустрию музыки:



«Я говорил об этом десять лет назад, когда стриминг и скачивания были бесплатными. RADIOHEAD, стоит отметить, пытались сделать совершенно новую пластинку и сказали своим поклонникам: "Платите, сколько хотите". Интересно отметить, что с тех пор это не было сделано, потому что это не работает. Если оставить двери открытыми в супермаркете и сказать: "Платите, сколько хотите", люди просто пойдут туда и ничего не заплатят. Но это не работает, потому что люди предпочитают получать всё бесплатно.



Моё сердце обращается к новым группам. Есть столько хороших талантов, которые никогда не получат шанса. Прямо сейчас, в настоящем драйве, они думают: "Ладно, музыкальная индустрия". Я попадаю на "X Factor" или "The Voice" и пою, а потом делаю карьеру. Они понятия не имеют, что это значит. Другое дело, что звукозаписывающие компании просто не могут зарабатывать деньги.



Моя дочь Софи — известная певица, пишущая для Spotify и все такое. Она пишет для Рика Росса и "Жёлтого когтя" и всех этих [артистов]. У неё тонны песен, которые скачивались миллионы и миллионы раз. Ты можешь скачать что-нибудь 10 миллионов раз и заработать несколько сотен баксов.



Индустрия звукозаписи мертва для новых артистов. Рок мёртв. Последней великой рок-группой была FOO FIGHTERS, и это было 20 лет назад. Ты не можешь назвать другую рок-группу, потому что не можешь зарабатывать на жизнь.



Когда я только начинал в 73-м, всё ещё существовала звукозаписывающая индустрия, и звукозаписывающая компания, о которой мы плохо говорили, была лучшим другом, который у тебя когда-либо был, — они давали тебе миллионы долларов и поддержку в туре, и всё в таком духе, и они брали деньги только с тех записей, которые ты продал. Так что вы продали записи, а потом появились люди и получили все эти живые деньги, лицензию и мерчандайзинг.



Пока законодатели не станут достаточно образованными и не поймут природу бизнеса, они не имеют права говорить об авторских правах или о звукозаписывающей индустрии».













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