GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY

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все новости группы
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США
7 окт 2020 :
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GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски
30 сен 2020 :
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GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело
2 сен 2020 :
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GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
22 июл 2020 :
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GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
8 май 2020 :
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GENE SIMMONS о цифрах пандемии
13 апр 2020 :
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GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
7 апр 2020 :
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GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
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GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
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GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
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Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
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VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
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GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
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GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
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GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
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GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
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GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
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GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
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VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
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PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
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GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
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PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
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GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
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GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
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Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
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Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
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GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
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В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
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GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
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PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
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SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
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Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
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VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
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GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
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Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
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NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
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GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
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GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
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GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
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GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
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GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
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Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
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Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
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GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
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GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
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GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
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Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
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GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
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TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
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GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
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"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
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GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
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GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
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GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
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GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
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GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
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GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
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Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
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GENE SIMMONS снимется в японском кино
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сегодня
GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY
GENE SIMMONS прокомментировал состояние здоровья PAUL'a STANLEY:
«Это правда, что Paul словил COVID, потому что этот дельта-вариант очень цепляющий. Пожалуйста, отправьте ему свои наилучшие пожелания. Но я только что говорил с Paul'ом. Мы изолированы, мы на карантине в отеле. С ним все будет хорошо, потому что он сделал прививку. Он будет в порядке. Суть этой вакцины в том, что она защищает вас от того, что вам вставят трубки в горло и вы, возможно, умрете. Так что вы все равно должны сделать прививку.
Все, пожалуйста, носите маски, особенно в общественных местах, и, пожалуйста, прививайтесь вакциной Pfizer. Все остальное не так важно, как наше здоровье. У нас все в порядке. Мы собираемся вернуться в путь. Но остальные, сделайте себе прививки. Пожалуйста, носите маски. Мойте руки. Делайте все, что нужно».
На вопрос, наблюдаются ли сейчас у Paulа какие-либо симптомы, Gene ответил:
«Он начал ощущать, что его голос не справляется, и он начал испытывать небольшую усталость. Поэтому мы всегда принимаем меры предосторожности. Мы послали к нему врача, и он сказал: "Ладно, возможно, вы чем-то заболеваете. Вам, ребята, лучше просто остановиться". И именно так мы и поступили. И в нужное время, как только мы узнали от доктора, к нам приехали парамедики из местной больницы и проверили всю команду — водителей грузовиков, наш закулисный состав, группу и все остальное. У всех результаты отрицательные; у Paul'a — положительные. Теперь мы закрываемся на карантин — все мы, группа, команда и все остальные — по крайней мере, на пять дней, чтобы убедиться, что мы не заразились, хотя мы ничего не ощущаем. Я чувствую себя отлично. Мы можем выступать на концертах. Мой голос великолепен. А вот Paul чувствует себя не очень. И чтобы обезопасить всех остальных, мы решили убедиться в этом».
Что касается того, придется ли Paul'y провести на карантине не менее 10 дней, что вынудит отменить еще несколько концертов KISS, Gene ответил:
«Знаете что? Я не буду комментировать это, потому что не знаю конкретики. Мы ждем врачей, которые точно скажут нам, что мы можем делать, а что нет. Но все те, кто желает Полу скорейшего выздоровления и все такое, говорят, что с ним все будет отлично. И, конечно, как вы знаете, без Paul'a нет KISS».
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Evil3062
кому верить???
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