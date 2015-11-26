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GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY



GENE SIMMONS прокомментировал состояние здоровья PAUL'a STANLEY:



«Это правда, что Paul словил COVID, потому что этот дельта-вариант очень цепляющий. Пожалуйста, отправьте ему свои наилучшие пожелания. Но я только что говорил с Paul'ом. Мы изолированы, мы на карантине в отеле. С ним все будет хорошо, потому что он сделал прививку. Он будет в порядке. Суть этой вакцины в том, что она защищает вас от того, что вам вставят трубки в горло и вы, возможно, умрете. Так что вы все равно должны сделать прививку.



Все, пожалуйста, носите маски, особенно в общественных местах, и, пожалуйста, прививайтесь вакциной Pfizer. Все остальное не так важно, как наше здоровье. У нас все в порядке. Мы собираемся вернуться в путь. Но остальные, сделайте себе прививки. Пожалуйста, носите маски. Мойте руки. Делайте все, что нужно».



На вопрос, наблюдаются ли сейчас у Paulа какие-либо симптомы, Gene ответил:



«Он начал ощущать, что его голос не справляется, и он начал испытывать небольшую усталость. Поэтому мы всегда принимаем меры предосторожности. Мы послали к нему врача, и он сказал: "Ладно, возможно, вы чем-то заболеваете. Вам, ребята, лучше просто остановиться". И именно так мы и поступили. И в нужное время, как только мы узнали от доктора, к нам приехали парамедики из местной больницы и проверили всю команду — водителей грузовиков, наш закулисный состав, группу и все остальное. У всех результаты отрицательные; у Paul'a — положительные. Теперь мы закрываемся на карантин — все мы, группа, команда и все остальные — по крайней мере, на пять дней, чтобы убедиться, что мы не заразились, хотя мы ничего не ощущаем. Я чувствую себя отлично. Мы можем выступать на концертах. Мой голос великолепен. А вот Paul чувствует себя не очень. И чтобы обезопасить всех остальных, мы решили убедиться в этом».



Что касается того, придется ли Paul'y провести на карантине не менее 10 дней, что вынудит отменить еще несколько концертов KISS, Gene ответил:



«Знаете что? Я не буду комментировать это, потому что не знаю конкретики. Мы ждем врачей, которые точно скажут нам, что мы можем делать, а что нет. Но все те, кто желает Полу скорейшего выздоровления и все такое, говорят, что с ним все будет отлично. И, конечно, как вы знаете, без Paul'a нет KISS».







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