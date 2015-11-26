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Gene Simmons

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GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY



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GENE SIMMONS прокомментировал состояние здоровья PAUL'a STANLEY:

«Это правда, что Paul словил COVID, потому что этот дельта-вариант очень цепляющий. Пожалуйста, отправьте ему свои наилучшие пожелания. Но я только что говорил с Paul'ом. Мы изолированы, мы на карантине в отеле. С ним все будет хорошо, потому что он сделал прививку. Он будет в порядке. Суть этой вакцины в том, что она защищает вас от того, что вам вставят трубки в горло и вы, возможно, умрете. Так что вы все равно должны сделать прививку.

Все, пожалуйста, носите маски, особенно в общественных местах, и, пожалуйста, прививайтесь вакциной Pfizer. Все остальное не так важно, как наше здоровье. У нас все в порядке. Мы собираемся вернуться в путь. Но остальные, сделайте себе прививки. Пожалуйста, носите маски. Мойте руки. Делайте все, что нужно».

На вопрос, наблюдаются ли сейчас у Paulа какие-либо симптомы, Gene ответил:

«Он начал ощущать, что его голос не справляется, и он начал испытывать небольшую усталость. Поэтому мы всегда принимаем меры предосторожности. Мы послали к нему врача, и он сказал: "Ладно, возможно, вы чем-то заболеваете. Вам, ребята, лучше просто остановиться". И именно так мы и поступили. И в нужное время, как только мы узнали от доктора, к нам приехали парамедики из местной больницы и проверили всю команду — водителей грузовиков, наш закулисный состав, группу и все остальное. У всех результаты отрицательные; у Paul'a — положительные. Теперь мы закрываемся на карантин — все мы, группа, команда и все остальные — по крайней мере, на пять дней, чтобы убедиться, что мы не заразились, хотя мы ничего не ощущаем. Я чувствую себя отлично. Мы можем выступать на концертах. Мой голос великолепен. А вот Paul чувствует себя не очень. И чтобы обезопасить всех остальных, мы решили убедиться в этом».

Что касается того, придется ли Paul'y провести на карантине не менее 10 дней, что вынудит отменить еще несколько концертов KISS, Gene ответил:

«Знаете что? Я не буду комментировать это, потому что не знаю конкретики. Мы ждем врачей, которые точно скажут нам, что мы можем делать, а что нет. Но все те, кто желает Полу скорейшего выздоровления и все такое, говорят, что с ним все будет отлично. И, конечно, как вы знаете, без Paul'a нет KISS».

GENE SIMMONS Says PAUL STANLEY Is 'Not Feeling Great' But 'He's Gonna Be Fine' Because 'He Got Vaccinated'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


29 авг 2021, 14:21		а Соловьев и другие уважаемые люди в РФ говорят только спутник и ничего более!!
кому верить???


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