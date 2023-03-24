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GENE SIMMONS продал дом



По сообщению GENE SIMMONS всё-таки продал свой дом в Неваде за 11 миллионов долларов. В октябре он был выставлен за 14,95 миллиона, и потом цена снижалась.







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