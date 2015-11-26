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В гостях у GENE'a SIMMONS'a



Ryan Serhant опубликовал 17-минутный ролик, рассказывающий об особняке GENE'a SIMMONS'a в Henderson, Nevada, который выставлен на продажу за жалкие 13,5 миллионов мёртвых американских президентов.







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