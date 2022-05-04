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Gene Simmons

*



3 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»

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|||| 3 май 2022

GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»



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GENE SIMMONS в рамках беседы с iHollywoodTV ответил на вопрос о том, каково было вернуться в тур:

«Послушайте, я всегда отличался осторожностью. Меня никогда не сбивала машина. Но всякий раз, когда я подхожу к краю улицы, я делаю то, чему меня учили: смотрю в обе стороны, перехожу на зеленый, а не между ними, и всё такое прочее. Поэтому машины никогда меня не сбивают — сюрприз! Пандемия — это то же самое. Вы должны сделать прививку от гриппа. Если вы ходите в школу, вам делают все виды... Прививку от полиомиелита, все виды прививок. Которые могут быть не опасны для жизни. Пандемия и COVID могут быть опасны для жизни, особенно если у вас есть предрасположенность к другим заболеваниям, вы можете умереть. Миллион американцев уже умерли. Во всём мире из-за этого умерло около 10 миллионов человек. Я знаю, что идиоты-конспирологи говорят вам, что это неправда, но это так. Так что я сделал прививку дважды, затем прошёл ревакцинацию, и собираюсь сделать ещё одну.

Это будет обычной жизненной ситуацией. Каждый год я хожу и делаю прививку от гриппа — я делаю уколы. Потому что, хотя грипп и не опасен для жизни, я не хочу иметь дело с головными болями и прочим. Как констатация факта, я сделал прививку от COVID. Мы приехали с гастролей. Все мы привиты, и даже если я был привит, я мог заразиться COVID. Однако, как факт, у меня не было никаких симптомов — из-за вакцины. У меня не было насморка, не болела спина. Более того, у меня разыгрался аппетит, и я набрал несколько килограммов. Вот что происходит, когда вводишь вакцину.

Если вы сидите в машине, по закону вы должны пристегиваться ремнём безопасности. Это не предотвратит несчастный случай, но это может уберечь вас от необходимости приобретения нового лица, когда оно врежется в ваше лобовое стекло. Вакцина может не предотвратить заражение COVID, но она может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице с трубкой в заднице. Нет, конечно, некоторым людям нравится именно это.

Обычно я не говорю людям, что им делать. Но это вопрос, когда ваше личное решение влияет на других людей. "Я не хочу носить синий цвет" — никто не будет указывать вам, что делать. Но если вы чихаете на публике, разве вы не подносите руку к лицу? Если вы зеваете на людях, разве вы не прикрываете лицо? Я не закрываю лицо, когда нахожусь дома, потому что вокруг никого нет. И это не опасные для жизни события. Если вы готовы закрыть лицо, когда чихаете, что не является угрозой для жизни, почему бы вам не сделать укол вакцины [против COVID-19], которая может стать угрозой для жизни для вас и остальных?»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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4 май 2022
I
Inhuman
Робу бы понравилось

просмотров: 192

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