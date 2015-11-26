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Gene Simmons

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6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов

7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин

31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 июн 2018 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго

15 апр 2018 : 		 VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS

4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»

4 апр 2018 : 		 GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»

26 мар 2018 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS

21 мар 2018 : 		 GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником

1 фев 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS

25 янв 2018 : 		 GENE SIMMONS исполнил классику KISS

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте

10 ноя 2017 : 		 Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS

17 окт 2017 : 		 Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS

29 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»

20 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»

13 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично

10 сен 2017 : 		 В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN

5 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета

21 авг 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»

30 июл 2017 : 		 PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a

6 июл 2017 : 		 SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
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GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов



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Британский сайт This Is Money опубликовал интервью с басистом/вокалистом KISS Gene'ом Simmons'ом.

На вопрос, пытался ли он когда-либо сводить концы с концами, Gene ответил: «Нет. Я никогда не жил не по средствам. Я мыл посуду и собирал мусор, но я никогда не пытался свести концы с концами. Если я был на мели, я не знал об этом. У меня всегда была работа, и я мог платить по счетам».

Simmons также рассказал об одном случае, когда ему заплатили «бешеные деньги». Он сказал: «Было королевское событие, на котором я должен был выступать в течение часа, и мне заплатили миллионы фунтов. Нельзя говорить, какая это была королевская семья, но они просто хотели, чтобы я был там. Бог знает, почему. Я даже не выступал, а просто говорил».

Отвечая на вопрос, в чём заключалась его самая большая ошибка в отношении денег, Simmons сказал: «Самой большой ошибкой было дать в долг 400 000 долларов тому, кого я считал своим другом. Я больше никогда не видел эти деньги».

Gene также рассказал, что 2016 год был был для него лучшим годом в финансовом отношении: «Я заработал миллионы фунтов, но я зарабатывал миллионы каждый год на протяжении более 40 лет».

Ещё в 2017 году Simmons заявил, что перерывы в работе — это основная причина, которая не даёт людям разбогатеть и достичь карьерных целей: «Слишком легко быть отброшенным назад. Нам нравится смотреть телевизор».

Simmons заявил, что большинство людей живёт в «правовых нормах», при которых они хотят наслаждаться преимуществами богатства, но не хотят вкладывать в работу то, что нужно, чтобы разбогатеть: «Вы берёте два выходных в неделю и ничего не делаете, даже если у вас есть работа. 52 недели — это 104 дня. Это не включает время, которое вы тратите на праздники и отпуск, во время которых обычно люди занимаются шоппингом и сплетничают. Это потерянное время лучше потратить на зарабатывание денег».



GENE SIMMONS Was Once Paid Millions Of Dollars By A Royal Family To Speak For An Hour



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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Aiming High


6 янв 2019, 16:42		«Вы берёте два выходных в неделю и ничего не делаете, даже если у вас есть работа. 52 недели — это 104 дня. Это не включает время, которое вы тратите на праздники и отпуск, во время которых обычно люди занимаются шоппингом и сплетничают. Это потерянное время лучше потратить на зарабатывание денег»

Можно подумать все работают басистами в группе Kiss.Поработал-бы этот болтун в колхозе,где к примеру побросал бы полчасика говно вилами, и за полчаса устал-бы больше чем за всю свою предыдущую жизнь.

Possessed


6 янв 2019, 16:58		Он сам всего добился - потому и может так говорить.
А по сути: типичный капиталист до мозга костей; была бы у него власть, третья мировая уже настала бы.

rassol


6 янв 2019, 17:03		Забавно читать такие откровения от человека, который тяжелее хуя ничего в своей жизни не поднимал.

ArmorRat


6 янв 2019, 18:00		Льстишь ему, из твоих слов получается у него мпх тяжелее бас гитары

Gustaff


6 янв 2019, 18:04		Коллеги, друзья! Ну как бы нам не хотелось, не надо сравнивать работу в шоу-бизнесе и работу в шахте, например. Все профессии нужны и важны и каждый учился на кого хотел, это всем известно и понятно. Мне не понятны претензии в стиле "он ничего тяжелее ручки в руках не держал", и что дальше то? Я , например, не умею чинить автомобили, плитку класть и т.д., короче, руки их жопы как некоторые говорят, ничего хорошего я сам в этом не вижу, навыки полезные. Ну и что? Я работаю юристом, папа тоже не на заводе пахал, дед правда пахал. На жизнь я зарабатываю. А у кого-то талант творческий, везение, связи, время подходящее и т.д....заработали миллионы. Рад за них, кумиры, примеры, отцы.
P.S. Колхозник, который навоз убирает, он конечно молодец, но "поработать" , басистом в Кисс - статус не тот как минимум)

ArmorRat


6 янв 2019, 18:14		Ну так ведь ты, папа твой и уж тем более дед не лезете учить как жить надо и зарабатывать. В этом и разница.

Gustaff


6 янв 2019, 18:32		Хотя да, пошел он нахуй! Извините, плохо вчитался..

Gustaff


6 янв 2019, 18:35		Посягнул, сука, на мои святые два выходных

Mich


6 янв 2019, 20:01		"Поработал-бы этот болтун в колхозе,где к примеру побросал бы полчасика говно вилами, и за полчаса устал-бы больше чем за всю свою предыдущую жизнь."

Терпеть не могу Симмонса, но мне кажется, когда он говорит, что "Это потерянное время лучше потратить на зарабатывание денег" - он имел в виду делать что-то, чтобы перестать это самое говно месить, а не посвятить два выходных тому, чтобы перемесить больше говна и заработать лишнюю копейку

Aiming High


6 янв 2019, 20:36		Но ведь кому-то нужно "месить говно",то есть создавать материальные ценности,что-бы умникам типа Симмонса можно было даже не то,что потратиь свое бабло,а вообще пожрать.Если все будут рок звездами и президентами,то извините подтереть задницу будет нечем.Я к чему веду- к тому что людям,которые вкалывают за копейки нужен отдых(который все равно приходится тратить на семью),в то время как образ жизни Симмонса по сравнению с образом жизни работяги-это сплошной выходной день.

ИванСемичев


6 янв 2019, 21:00		Кто о чём а Симмонмс исключительно только о бабках ))) Вот увидите он и на своих похоронах попытается заработать - наверняка уже билеты продаёт .


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