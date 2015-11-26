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GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов



Британский сайт This Is Money опубликовал интервью с басистом/вокалистом KISS Gene'ом Simmons'ом.



На вопрос, пытался ли он когда-либо сводить концы с концами, Gene ответил: «Нет. Я никогда не жил не по средствам. Я мыл посуду и собирал мусор, но я никогда не пытался свести концы с концами. Если я был на мели, я не знал об этом. У меня всегда была работа, и я мог платить по счетам».



Simmons также рассказал об одном случае, когда ему заплатили «бешеные деньги». Он сказал: «Было королевское событие, на котором я должен был выступать в течение часа, и мне заплатили миллионы фунтов. Нельзя говорить, какая это была королевская семья, но они просто хотели, чтобы я был там. Бог знает, почему. Я даже не выступал, а просто говорил».



Отвечая на вопрос, в чём заключалась его самая большая ошибка в отношении денег, Simmons сказал: «Самой большой ошибкой было дать в долг 400 000 долларов тому, кого я считал своим другом. Я больше никогда не видел эти деньги».



Gene также рассказал, что 2016 год был был для него лучшим годом в финансовом отношении: «Я заработал миллионы фунтов, но я зарабатывал миллионы каждый год на протяжении более 40 лет».



Ещё в 2017 году Simmons заявил, что перерывы в работе — это основная причина, которая не даёт людям разбогатеть и достичь карьерных целей: «Слишком легко быть отброшенным назад. Нам нравится смотреть телевизор».



Simmons заявил, что большинство людей живёт в «правовых нормах», при которых они хотят наслаждаться преимуществами богатства, но не хотят вкладывать в работу то, что нужно, чтобы разбогатеть: «Вы берёте два выходных в неделю и ничего не делаете, даже если у вас есть работа. 52 недели — это 104 дня. Это не включает время, которое вы тратите на праздники и отпуск, во время которых обычно люди занимаются шоппингом и сплетничают. Это потерянное время лучше потратить на зарабатывание денег».











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